Xiaomi впервые обошла Samsung по продажам смартфонов в России

Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в апреле Xiaomi по доле российского рынка в штуках опередила Samsung на 0,1 процентного пункта, заняв 21,1% российского смартфонного рынка. На первом месте бренд Honor, принадлежащий китайской Huawei (26,4%). По итогам марта ситуация была иная: Honor занимал 26,5% рынка, Samsung ‒ 23%, Xiaomi ‒ 18,3%. В топ-5 традиционно входят Apple и Huawei (в марте ‒ 10,7% и 6,4%, в апреле ‒ 8,3% и 7,4% соответственно).