Xiaomi занял первое место по онлайн-продажам смартфонов России
Между китайскими брендами идет борьба за лидерство
Китайский Xiaomi стал лидером онлайн-продаж смартфонов в России. Это следует из подсчетов компании – партнера нескольких производителей электроники (данные подтвердили люди, работающие в двух розничных сетях).
Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует: Xiaomi по доле российского рынка в штуках на 1 процентный пункт опередил бренд Honor, принадлежащий Huawei в ноябре прошлого года. К февралю отрыв увеличился: 25% смартфонов, проданных в интернете в России, были Xiaomi, а Honor – 21%.
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