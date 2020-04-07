Xiaomi занял первое место по онлайн-продажам смартфонов России

Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует: Xiaomi по доле российского рынка в штуках на 1 процентный пункт опередил бренд Honor, принадлежащий Huawei в ноябре прошлого года. К февралю отрыв увеличился: 25% смартфонов, проданных в интернете в России, были Xiaomi, а Honor – 21%.