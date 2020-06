Что общего у WeChat и Aliexpress

В Китае два самых известных Ма. Один – Джек, основатель Alibaba. Пони владеет крупнейшим в мире дистрибутором онлайн-игр Tencent: речь о таких хитах, как League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и многих других. А еще Пони Ма основал суперприложение WeChat, с помощью которого китайцы общаются, оплачивают товары и услуги, играют в видеоигры, заказывают такси и столики в ресторанах.