Что общего у WeChat и Aliexpress

Их компании волей-неволей сталкиваются то на одном, то на другом рынке. Пока каждая сильна в своей сфере. Пони Ма еще в 2005 г. запустил конкурента Aliexpress – Paipai.com. Но, по данным журнала Fast Company, он никогда не занимал более 10% рынка в Китае. Джек Ма, в свою очередь, не раз пытался выйти на рынок мессенджеров, но его Laiwang и DingTalk были не особо успешными.