Что общего у WeChat и Aliexpress

Что общего у WeChat и AliexpressКак создатель WeChat Пони Ма вытеснил однофамильца с первого места в китайском списке Forbes
В Китае два самых известных Ма. Один – Джек, основатель Alibaba. Пони владеет крупнейшим в мире дистрибутором онлайн-игр Tencent: речь о таких хитах, как League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и многих других. А еще Пони Ма основал суперприложение WeChat, с помощью которого китайцы общаются, оплачивают товары и услуги, играют в видеоигры, заказывают такси и столики в ресторанах.
Пони и Джек Ма все время меняются местами в списке самых богатых китайцев. В марте прошлого года в мировом рейтинге Forbes первым был Пони, Джек занимал следующую строчку. В ноябре Джек лидировал, Пони шел вслед за ним. 14 мая Forbes сообщил, что Ма опять совершили рокировку. И, по оценке на 28 июня, состояние Пони – $54 млрд, Джека – $43,3 млрд.
Их компании волей-неволей сталкиваются то на одном, то на другом рынке. Пока каждая сильна в своей сфере. Пони Ма еще в 2005 г. запустил конкурента Aliexpress – Paipai.com. Но, по данным журнала Fast Company, он никогда не занимал более 10% рынка в Китае. Джек Ма, в свою очередь, не раз пытался выйти на рынок мессенджеров, но его Laiwang и DingTalk были не особо успешными.
Лошадиная фамилия
Пони Ма никакой не Пони, как и Джек Ма – никакой не Джек. Эти имена они взяли, чтобы легче было общаться с западными инвесторами. Основатель Alibaba известен эксцентричным поведением: поет на сцене, вызывает боксеров на бой, проводит массовые свадьбы. А вот английское имя выбрал непримечательное. Основатель Tencent скрытен, не любит публичности, но второе имя выбрал с юмором. Фамилия Ма на китайском значит «лошадь», вот Ма Хуатэн и решил стать для иностранцев Пони.