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Что общего у WeChat и Aliexpress

Как создатель WeChat Пони Ма вытеснил однофамильца с первого места в китайском списке Forbes
Софья Корепанова
Основатель и председатель совета директоров Tencent Пони Ма /Reuters

В Китае два самых известных Ма. Один – Джек, основатель Alibaba. Пони владеет крупнейшим в мире дистрибутором онлайн-игр Tencent: речь о таких хитах, как League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и многих других. А еще Пони Ма основал суперприложение WeChat, с помощью которого китайцы общаются, оплачивают товары и услуги, играют в видеоигры, заказывают такси и столики в ресторанах.

Пони и Джек Ма все время меняются местами в списке самых богатых китайцев. В марте прошлого года в мировом рейтинге Forbes первым был Пони, Джек занимал следующую строчку. В ноябре Джек лидировал, Пони шел вслед за ним. 14 мая Forbes сообщил, что Ма опять совершили рокировку. И, по оценке на 28 июня, состояние Пони – $54 млрд, Джека – $43,3 млрд.

Их компании волей-неволей сталкиваются то на одном, то на другом рынке. Пока каждая сильна в своей сфере. Пони Ма еще в 2005 г. запустил конкурента Aliexpress – Paipai.com. Но, по данным журнала Fast Company, он никогда не занимал более 10% рынка в Китае. Джек Ма, в свою очередь, не раз пытался выйти на рынок мессенджеров, но его Laiwang и DingTalk были не особо успешными.

Новую штаб-квартиру Tencent в Шэньчжэне проектировала американская фирма NBBJ, среди ее клиентов – Alibaba, Amazon, Google и Samsung  /Tencent

Лошадиная фамилия

Пони Ма никакой не Пони, как и Джек Ма – никакой не Джек. Эти имена они взяли, чтобы легче было общаться с западными инвесторами. Основатель Alibaba известен эксцентричным поведением: поет на сцене, вызывает боксеров на бой, проводит массовые свадьбы. А вот английское имя выбрал непримечательное. Основатель Tencent скрытен, не любит публичности, но второе имя выбрал с юмором. Фамилия Ма на китайском значит «лошадь», вот Ма Хуатэн и решил стать для иностранцев Пони.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных