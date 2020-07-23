«Мегафон» выводит на рынок подключаемые к сотовым сетям тонометры

В ближайшее десятилетие цифровизация медицины – важнейший запрос, однако его развитию мешает несколько факторов, рассуждает руководитель направления цифровой медицины «Инвитро» Борис Зингерман. Чтобы врачи могли использовать цифровые устройства, они должны быть зарегистрированы именно как медицинские изделия, рассуждает он. Однако медицинские организации и телекомкомпании очень редко пересекаются и операторы не являются сертифицированными производителями медицинских изделий, объясняет Зингерман. Также непонятно, как встроить в существующие медицинские нормы дистанционный мониторинг, отмечает эксперт. В России половина населения имеет какое-либо хроническое заболевание, а в США четверть населения страдает сразу двумя, говорит Зингерман. Дистанционный мониторинг с помощью технологий искусственного интеллекта мог бы повысить эффективность лечения таких пациентов, заключает он.