«Мегафон» выводит на рынок подключаемые к сотовым сетям тонометры

«Мегафон» выводит на рынок подключаемые к сотовым сетям тонометрыС решениями в сфере здравоохранения экспериментируют и его конкуренты
«Мегафон» представил цифровой сервис удаленного мониторинга состояния здоровья – он предлагает пациентам и медучреждениям медицинские приборы, которые смогут самостоятельно передавать диагностические данные. Первое решение из этой категории, которое оператор вывел на рынок, – система для пациентов с гипертонией, которая позволяет следить за артериальным давлением и частотой пульса, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Павел Захаров. По сути, это тонометр, который передает показания через сотовую сеть или по Bluetooth, отметил он. По его словам, «Мегафон» интегрирует платформу с медицинскими информационными системами коммерческих клиник. Конкретные лечебные учреждения он не назвал.
Основным отличием своего решения от решений конкурентов «Мегафон» называет наличие в своих девайсах модулей для инсталляции сим-карт: таким образом, прибор может передавать показания через сотовую сеть.
«Мегафон» – не единственный сотовый оператор, экспериментирующий в сфере здравоохранения. В 2019 г. МТС совместно с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ запустила приложение «МТС 120\80». Это система дистанционного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов.
В цифровой экосистеме «Вымпелкома» «Билайнмед» есть как телемедицинские устройства для организации консилиумов, так и носимые устройства для мониторинга состояния здоровья пациентов, рассказал директор по работе с госзаказчиками «Билайн бизнеса» Александр Шведов. К устройствам первой группы относятся, например, телемедицинские стойки, ко второй группе – устройства, аналогичные фитнес-браслетам, но с расширенным функционалом, уточнил он.
Tele2 совместно с DOC+ разработала приложение для онлайн-консультаций, которое работает по подписке, рассказала представитель оператора Ольга Галушина.
Между тем спрос на медицинские и фитнес-гаджеты на мировом рынке растет. По прогнозу Tractica, к 2021 г. продажи носимых устройств для контроля здоровья (таких как фитнес-трекеры, умные часы, различные датчики и проч.) достигнут почти 100 млн единиц в год, писали ранее «Ведомости».
В июле специалисты лаборатории Сбербанка по искусственному интеллекту представили «Электронный помощник врача», определяющий диагноз по записям электронной медицинской карты. Его основное предназначение – поддержка принятия врачебных решений, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. До конца 2020 г. лаборатория планирует пилотное внедрение системы в нескольких регионах России, рассказал он.
Цифровизация медицины и контроля за состоянием здоровья – глобальный тренд. Например, в 2018 г. Apple представила умные часы, способные зафиксировать падение человека. Функция вызова скорой помощи срабатывает, если человек не поднимается более минуты: гаджет передает медикам сигнал тревоги.
В ближайшее десятилетие цифровизация медицины – важнейший запрос, однако его развитию мешает несколько факторов, рассуждает руководитель направления цифровой медицины «Инвитро» Борис Зингерман. Чтобы врачи могли использовать цифровые устройства, они должны быть зарегистрированы именно как медицинские изделия, рассуждает он. Однако медицинские организации и телекомкомпании очень редко пересекаются и операторы не являются сертифицированными производителями медицинских изделий, объясняет Зингерман. Также непонятно, как встроить в существующие медицинские нормы дистанционный мониторинг, отмечает эксперт. В России половина населения имеет какое-либо хроническое заболевание, а в США четверть населения страдает сразу двумя, говорит Зингерман. Дистанционный мониторинг с помощью технологий искусственного интеллекта мог бы повысить эффективность лечения таких пациентов, заключает он.