«Медси» создала цифровую платформу для мониторинга здоровья
Сеть клиник «Системы» инвестирует в проект 500 млн рублей
Крупнейшая в России сеть частных медицинских клиник «Медси» и специализирующаяся на биохакинге Bioniq Health-tech Solutions создали цифровую платформу для мониторинга здоровья, рассказали представители этих двух компаний. Два человека, близких к обеим сторонам сделки, знают, что «Медси» инвестирует в проект 500 млн руб. Представители компаний не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Совместное предприятие получит название «Байоник-Медси» и будет работать под брендом Bioniq. Компанию возглавит основатель Bioniq Вадим Федотов, в прошлом гендиректор «Газпром медиа технологий» и Groupon Russia.
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