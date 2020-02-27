«Медси» создала цифровую платформу для мониторинга здоровья

Крупнейшая в России сеть частных медицинских клиник «Медси» и специализирующаяся на биохакинге Bioniq Health-tech Solutions создали цифровую платформу для мониторинга здоровья, рассказали представители этих двух компаний. Два человека, близких к обеим сторонам сделки, знают, что «Медси» инвестирует в проект 500 млн руб. Представители компаний не подтвердили и не опровергли эту информацию.