Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно

Даже при очном осмотре пациента врач не всегда может поставить точный диагноз, не соглашается главный врач 2-го клинического отделения АО «Медицина» Жанна Дорош. Но она признает, что пациент не всегда имеет возможность посетить врача, поэтому в таких случаях специалист может поставить рабочий диагноз при помощи телемедицины или отказаться от вынесения решения, если это невозможно сделать онлайн. Сейчас в России услуги телемедицины развиваются медленно, отмечает исполнительный директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC Владимир Гераскин. По его словам, разовые дистанционные консультации врача пациенты покупают редко, люди неохотно платят за те услуги, которые не позволяют поставить диагноз, получить план лечения или рецепт на лекарство. Легализация медицинского осмотра и назначение лечения с помощью дистанционных технологий позволит отрасли развиваться быстрее, считает Гераскин. По его оценке, потенциал российского рынка телемедицины может составлять около 150 млрд руб. – 25% от рынка частных медицинских услуг.