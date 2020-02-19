Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно
В России могут разрешить врачам ставить предварительные диагнозы и назначать лечение пациентам дистанционно. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья» уже разработал совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Они будут внесены на рассмотрение Госдумы уже через несколько недель, сообщил «Ведомостям» представитель совета. По его словам, поправки уже прошли обсуждения в профильных министерствах, в том числе в Минздраве и Минкомсвязи, и в целом одобрены. Запросы в эти министерства, а также в Росздравнадзор и Роспотребнадзор остались без ответов.
По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено. Принятие поправок этот запрет снимет и позволит проводить медицинский осмотр с помощью телемедицины, говорит Турчак. По его словам, это значительно снизит нагрузку на медицинские учреждения, особенно в период пика сезонных заболеваний. Кроме этого, по словам представителя совета по развитию цифровой экономики, поправки значительно упрощают оказание неотложной помощи в случае массовых катастроф и стихийных бедствий, так как не будет необходимости устанавливать личность пациента.
Представители крупнейших частных медицинских клиник внесение поправок поддерживают. Сегодня в России существует дефицит врачей: телемедицина поможет эту проблему решить и улучшить доступность медицинских услуг для россиян, считает гендиректор крупнейшего телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов. Если в рамках дистанционной консультации будет разрешено ставить предварительный диагноз, назначать лечение и выписывать больничные листы, это снимет дополнительную нагрузку с клиник, говорит он.
С ним согласна и Алла Канунникова, директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Медси», у которой есть свой телемедицинский сервис SmartMed. По ее словам, около 70% медицинских решений основываются на результатах различных тестов, а диагноз чаще всего ставится на повторном приеме. Назначить пациенту анализы можно и дистанционно – это сэкономит время и врача, и клиента. Если информации, полученной по результатам консультации, недостаточно, врач может пригласить пациента на очный прием, поясняет Канунникова.
Даже при очном осмотре пациента врач не всегда может поставить точный диагноз, не соглашается главный врач 2-го клинического отделения АО «Медицина» Жанна Дорош. Но она признает, что пациент не всегда имеет возможность посетить врача, поэтому в таких случаях специалист может поставить рабочий диагноз при помощи телемедицины или отказаться от вынесения решения, если это невозможно сделать онлайн. Сейчас в России услуги телемедицины развиваются медленно, отмечает исполнительный директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC Владимир Гераскин. По его словам, разовые дистанционные консультации врача пациенты покупают редко, люди неохотно платят за те услуги, которые не позволяют поставить диагноз, получить план лечения или рецепт на лекарство. Легализация медицинского осмотра и назначение лечения с помощью дистанционных технологий позволит отрасли развиваться быстрее, считает Гераскин. По его оценке, потенциал российского рынка телемедицины может составлять около 150 млрд руб. – 25% от рынка частных медицинских услуг.