Аптечные сети готовятся работать в интернете
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Оператор сервиса вызова врачей на дом Doc+, компания «Новая медицина», запустила сервис онлайн-заказа лекарств, которые впоследствии можно забрать в аптеках сетей-партнеров. Среди них – «Доктор Столетов», «36,6», а также аптеки, подключенные к сервису «Здравсити» группы «Протек». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Doc+ и подтвердили представители его компаний-партнеров.
Сервис работает так: пациенты Doc+ после назначения лечения могут увидеть в приложении рекомендованные врачом препараты и их аналоги, рассказывает представитель Doc+. Приложение позволяет выбрать аптеку, сформировать и оформить заказ, а затем забрать его в выбранной аптеке. К сервису подключены 3697 аптек в Москве и Петербурге: 1735 сети «36,6», 1824 - «Здравсити» и 138 - «Доктора Столетова», говорит представитель Doc+.
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