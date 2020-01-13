«Медси» Владимира Евтушенкова приобрела первую клинику за два года

Покупка стала 39-й клиникой «Медси» и второй в Петербурге, она будет работать под брендом «Медси», рассказывает представитель группы. Санкт-Петербург для «Медси» – один из приоритетных городов, покупка клиники там – часть стратегии развития компании, которая предполагает удвоение количества медицинских учреждений к 2023 г., говорит президент сети Елена Брусилова. Выручка «Медси» за девять месяцев 2019 г. составила 16,1 млрд руб. По итогам 2021 г. она превысит 30 млрд руб., говорил «Ведомостям» управляющий партнер АФК «Система» и председатель совета директоров «Медси» Артем Сиразутдинов в 2019 г.