Mail.ru Group сыграла на пандемии

Во II квартале пользователи стали проводить еще больше времени в играх. В апреле, который стал пиковым для эпидемии не только в России, но и во многих странах Европы и в США, доходы игрового подразделения Mail.ru Group выросли по сравнению с апрелем 2019 г. сразу на 60%, рассказал «Ведомостям» гендиректор My.Games Василий Магурян. В частности, в России игроки на самоизоляции отдавали любимому развлечению в среднем в 1,5 раза больше времени, чем обычно. Это данные онлайн-опроса, проведенного My.Games в середине апреля, в нем приняли участие 27 000 пользователей 12–50 лет. В среднем время, которое респонденты проводили за играми, выросло на 3 часа до 8,5 часа в день.