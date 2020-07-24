Mail.ru Group сыграла на пандемии

Mail.ru Group сыграла на пандемииДоходы холдинга от игр выросли в 1,5 раза
Консолидированная выручка Mail.ru Group во II квартале 2020 г. выросла на 25,5% до 25,37 млрд руб., следует из неаудированного отчета интернет-компании по МСФО. Это выше, чем в аналогичном периоде 2019 г., когда доходы холдинга увеличились на 22,9%.
У холдинга два основных источника дохода – реклама и игры. В этом квартале рекламная выручка Mail.ru Group снизилась впервые с 2014 г. – на 5,2% до 7,98 млрд руб. Выпадающие доходы от рекламы частично были нивелированы рекордно подросшей выручкой от игрового направления: она увеличилась на 47,7% до 10,13 млрд руб.
Финансовые показатели Mail.ru Group во II квартале 2020 г. оказались лучше, чем ожидали аналитики. Выручка интернет-компании на 10,1% превзошла консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Интерфаксом»: те ожидали доходы в 23 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 7,47 млрд руб., что также выше прогноза аналитиков на 31,2%.
После позитивных результатов квартала Mail.ru Group вернулась к «допандемийному» прогнозу по росту собственной выручки в 2020 г. и снова полагает, что заработает в этом году более 100 млрд руб. В феврале холдинг дал прогноз по выручке на 2020 г. в 103–105 млрд руб. и отозвал его после объявления результатов I квартала, сославшись на непредсказуемую ситуацию с коронавирусом.
Инвесторы позитивно отреагировали на опубликованные финансовые показатели Mail.ru Group: стоимость расписок на акции холдинга по итогам дня в четверг, 23 июля, выросла на 2,88% до $26,8.
Неактивные бюджеты
Темпы роста выручки холдинга от рекламы начали замедляться еще в I квартале этого года – тогда выручка этого сегмента увеличилась только на 9,3% против 19,3% аналогичного периода годом ранее.
Подводя итоги I квартала 2020 г., гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев прогнозировал падение доходов компании от рекламы, объясняя это снижением деловой активности из-за распространения коронавируса.
Тем не менее Mail.ru Group ожидает, что ее результаты по привлечению рекламных бюджетов окажутся лучше, чем рынок в целом, указано в отчете холдинга. Оценку потерь всего рынка холдинг не привел.
Ассоциация коммуникационных агентств России, на отчеты которой по состоянию рынка рекламы традиционно ориентируется отрасль, опубликует отчет по II кварталу позднее.
В июне 85% из 54 опрошенных ассоциацией IAB Russia топ-менеджеров игроков рынка интернет-рекламы говорили, что ожидают по итогам II квартала 2020 г. падения онлайн-бюджетов, в том числе почти треть опрошенных предсказывали падение на 30%.
Игры во время пандемии
А вот игровое подразделение холдинга My.Games выиграло от того, что пользователи оставались на карантине по время пандемии, увеличив свою выручку в апреле – июне почти в 1,5 раза. Наибольший доход принесли мобильные игры – 67% от общей выручки. Среди флагманских проектов My.Games такие мобильные игры, как War Robots, Hustle Castle, а также игра для ПК и консолей Warface.
Mail.ru Group – третий по выручке издатель мобильных приложений в Европе, следует из данных исследовательской компании App Annie за 2019 г. Годом ранее группа занимала пятую позицию рейтинга и так выросла во многом благодаря игровым приложениям.
Основную часть своего дохода (74% от всей выручки в II квартале) My.Games уже получает за пределами России, следует из отчета группы. Ее крупнейший зарубежный рынок – США, на него приходится порядка 40% выручки игрового сегмента группы.
Активность игровой аудитории начала расти в конце марта, в том месяце выручка My.Games увеличилась на 20%, а в целом в I квартале – на 13,4%, сообщала группа.
Во II квартале пользователи стали проводить еще больше времени в играх. В апреле, который стал пиковым для эпидемии не только в России, но и во многих странах Европы и в США, доходы игрового подразделения Mail.ru Group выросли по сравнению с апрелем 2019 г. сразу на 60%, рассказал «Ведомостям» гендиректор My.Games Василий Магурян. В частности, в России игроки на самоизоляции отдавали любимому развлечению в среднем в 1,5 раза больше времени, чем обычно. Это данные онлайн-опроса, проведенного My.Games в середине апреля, в нем приняли участие 27 000 пользователей 12–50 лет. В среднем время, которое респонденты проводили за играми, выросло на 3 часа до 8,5 часа в день.
Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов прогнозирует, что в ближайшие кварталы игры будут продолжать оставаться существенным драйвером для Mail.ru Group.
Результаты My.Games, как и других игровых компаний, во II квартале во многом определены ситуацией вокруг коронавируса, считает Магурян. Уже в III квартале ситуация, по его словам, начала стабилизироваться и поведение аудитории возвращается к обычным трендам, но все может снова измениться, если мир накроет новая волна пандемии.
Дальнейшее развитие игрового бизнеса Mail.ru Group Магурян связывает, в частности, с развитием собственной международной игровой платформы My.Games Store. В начале лета платформа объявила об изменении схемы сотрудничества с издателями игр. Теперь, если пользователя в игру привел разработчик, за ним будет оставаться 90% от дохода и только 10% будет доставаться платформе. Прежде платформа всегда оставляла себе комиссию в 30%. Такая схема продолжит действовать в том случае, когда пользователя привлекла сама платформа. За счет такого распределения доходов владелец платформы действительно может получить существенно большую аудиторию от партнеров, говорил ранее «Ведомостям» владелец портала о компьютерных играх «Канобу» и журнала «Игромания» Гаджи Махтиев.
Новая схема по распределению доходов между разработчиками и платформой должна была заработать в июне, объявляла прежде Mail.ru Group. Сейчас идет этап принятия заявок от разработчиков, уточнил Магурян и число заявок не раскрыл.