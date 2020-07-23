Рекламная выручка Mail.ru Group снизилась впервые за шесть лет

У холдинга два основных источника дохода – реклама и платежи пользователей за игры. В этом квартале рекламная выручка Mail.ru Group снизилась впервые с 2014 г. – на 5,2% до 7,98 млрд руб. Темпы роста выручки холдинга от рекламы начали замедляться еще в I квартале этого года – тогда выручка этого сегмента увеличилась только на 9,3% против 19,3% годом ранее. Подводя итоги I квартала 2020 г., гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев прогнозировал падение доходов компании от рекламы, объясняя это снижением деловой активности из-за распространение коронавируса.