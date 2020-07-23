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Рекламная выручка Mail.ru Group снизилась впервые за шесть лет

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Консолидированная выручка Mail.ru Group во II квартале 2020 г. выросла на 25,5% до 25,37 млрд руб., следует из неаудированного отчета интернет-компании по МСФО. Это выше, чем в аналогичном периоде 2019 г., когда доходы холдинга увеличились на 22,9%.

У холдинга два основных источника дохода – реклама и платежи пользователей за игры. В этом квартале рекламная выручка Mail.ru Group снизилась впервые с 2014 г. – на 5,2% до 7,98 млрд руб. Темпы роста выручки холдинга от рекламы начали замедляться еще в I квартале этого года – тогда выручка этого сегмента увеличилась только на 9,3% против 19,3% годом ранее. Подводя итоги I квартала 2020 г., гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев прогнозировал падение доходов компании от рекламы, объясняя это снижением деловой активности из-за распространение коронавируса.

Тем не менее результаты по рекламной выручке Mail.ru Group окажутся лучше, чем покажет себя рынок в целом, считает группа. Какое падение может продемонстрировать рынок интернет-рекламы в апреле – июне, в отчете не указано.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), на чьи отчеты по состоянию рынка рекламы традиционно ориентируется отрасль, опубликует отчет по II кварталу позднее.

Большинство опрошенных ассоциацией IAB Russia (специализируется и объединяет участников рынка интернет-рекламы) в июне участников рынка интерактивной рекламы говорили, что ожидают по итогам II квартала 2020 г. снижения. Из них 31% прогнозировали падение на 30%, еще 18% респондентов ожидают сокращения на 10%. В опросе IAB Russia приняли участие 54 топ-менеджера компаний, входящих в эту ассоциацию.

А вот игровое подразделение холдинга MY.GAMES выиграло от того, что пользователи оставались на карантине по время пандемии. Его выручка во II квартале увеличилась на 47,7% до 10,13 млрд руб. В отдельно взятом апреле, на пике карантинных ограничений, выручка MY.GAMES выросла сразу на 60%.

Mail.ru Group вернулась к «допандемийному» прогнозу по росту своей выручки в 2020 г. Как ожидают в компании, она превысит 100 млрд руб. Предыдущий прогноз группы по итогам 2020 г. – 103–105 млрд руб.

В этом материале были исправлены ошибки

Исправлена неверная информация о последнем снижении рекламной выручки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных