Facebook поддержал Epic Games в борьбе против Apple

Давид против Голиафа, или Тим против Тима

Тим Суини, Epic Games и Fortnite

Bloomberg оценивает состояние 49-летнего главы Epic Games в $8,5 млрд. Суини возглавляет компанию с момента ее основания в 1991 г. и увеличил ее стоимость с $4000 до $17 млрд. Программировать Суини учился на компьютере Apple II Plus.

Fortnite – онлайн-игра, выпущенная в 2017 г. Fortnite имеет три режима: Save the World, симулятор выживания; Creative, режим-«песочница» для создания различных сооружений; Battle Royale – битва до последнего выжившего. С момента выхода Fortnite ее установили 133,2 млн пользователей Apple и 11 млн пользователей Android (игра появилась в Apple Store в апреле 2018 г., а в Google Play Store – только в апреле 2020 г.). На это приложение пользователи потратили $1,2 млрд через App Store и $10 млн через Google Play Store. Объем покупок через приложение оценивается в $34 млн в месяц.



Тим Кук и Apple

Состояние 59-летнего главы Apple оценивается в $1 млрд. Он возглавляет компанию девять лет и за это время сумел увеличить стоимость компании, основанной Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 1976 г., с $348 млрд почти до $2 трлн. Сегодня это крупнейшая публичная компания в мире. По мнению аналитиков и бывших сотрудников компании, это удалось Куку благодаря построению империи товаров и услуг на наследии из революционных разработок его предшественника. Доходы и прибыль компании выросли более чем в 2 раза. На сегодня объем свободных средств Apple составляет $81 млрд.