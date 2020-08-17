Facebook поддержал Epic Games в борьбе против Apple

Facebook поддержал Epic Games в борьбе против AppleTelegram, Spotify, Netflix, Airbnb тоже считают Apple монополистом
В конце прошлой недели американская компания Epic Games подала иск в отношении американского техгиганта Apple, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Формальным поводом для начала судебного разбирательства между компаниями стал конфликт вокруг мобильной версии популярной игры Fortnite, разработчиком которой является Epic. Встроенная в последнюю версию возможность покупок в приложении позволяет обходить платежные механизмы магазинов приложений App Store и Google Play. В результате Epic получила возможность не платить комиссию в размере 30%, которую взимают эти магазины. Более того, Epic побуждает пользователей использовать встроенную в Fortnite систему платежей, предлагая в ней скидку в 20%. В ответ на нарушение Apple и Google 13 августа удалили Fortnite из своих магазинов приложений. В тот же день Epic подала иск в отношении Apple.
Разработчики приложений высказывали свое несогласие с так называемым «налогом Apple» с момента его введения в 2011 г. Apple требует, чтобы все размещенные в App Store приложения, в которых пользователи совершают внутренние покупки (оплачивают подписку или дополнительные возможности), использовали платежную систему iTunes, за что взимается комиссия в 30%. Для сравнения: процессинговые компании взимают 1–5% с платежей по кредитным картам, маркетплейсы в интернете берут себе 1–10% от объема платежей в адрес магазинов.
В 65-страничном исковом заявлении говорится, что «незаконные условия и меры Apple делают App Store единственным каналом, по которому разработчики приложений могут пробиться к 1 млрд пользователей устройств компании, что делает ее монополистом на рынке распространения соответствующих приложений». В иске Epic также говорится, что основатель Apple Стив Джобс однажды представил компьютеры Macintosh как «полезную, революционную силу, которая положит конец монополии IBM на рынке персональных компьютеров». А теперь «Apple сама стала тем, против чего выступала раньше: монополистом, который ищет способы контролировать рынки, блокировать конкуренцию и душить инновации». Epic требует выявить нарушения Apple антимонопольного законодательства и устранить их.
Претензии Epic к Google не столь серьезны. Пользователи устройств на Android могут ставить приложения из других источников, а у пользователей iOS такой возможности нет. Тем не менее большинство пользователей Android-устройств все равно находят и скачивают приложения именно из магазина Google Play, что определяет его доминирующее положение.
Epic Games пошла войной на Apple в очень удачный для этого момент. В июне 2020 г. Еврокомиссия как раз объявила, что начинает формальное расследование в отношении Apple по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Причиной стали жалобы Spotify и Telegram на притеснения со стороны Apple. Шведский стриминговый сервис Spotify, например, еще в 2015 г. призвал владельцев устройств Apple отменить свою подписку в приложении Spotify и оплатить новую через сайт сервиса, чтобы избежать «налога Apple». В ответ американский гигант отказался размещать обновление Spotify в App Store. Сроки завершения расследования ЕС пока не известны, но в случае, если нарушения будут доказаны, комиссия может оштрафовать Apple на миллиарды долларов.
В США Apple является одним из фигурантов начатого в 2019 г. расследования комитета конгресса по антимонопольной политике о злоупотреблении четырех ведущих технологических компаний своим положением на рынке. Глава комитета Дэвид Чичиллине назвал «налог Apple» непомерным и сравнил с грабежом на большой дороге. Остальные фигуранты – это Amazon, Facebook и Google.
Свою поддержку Epic Games в борьбе с Apple выразили Telegram, Spotify, Netflix, Match Group, Airbnb, Basecamp, ClassPass и Facebook. «В то время как для бизнеса настали трудные времена, Apple требует, чтобы приложения на iOS использовали ее платежную систему. Это означает, что малый бизнес в секторе, к примеру, платных онлайн-мероприятий будет отдавать 30 центов с каждого заработанного доллара», – заявила Financial Times руководитель приложения Facebook Фиджи Симо. Недавно пользователи приложения Facebook получили возможность взимать плату за проводимые в сети мероприятия, такие как занятия йогой или концертные выступления. Facebook просил Apple снизить комиссию, но получил отказ.
Давид против Голиафа, или Тим против Тима
Тим Суини, Epic Games и Fortnite
Bloomberg оценивает состояние 49-летнего главы Epic Games в $8,5 млрд. Суини возглавляет компанию с момента ее основания в 1991 г. и увеличил ее стоимость с $4000 до $17 млрд. Программировать Суини учился на компьютере Apple II Plus.
Fortnite – онлайн-игра, выпущенная в 2017 г. Fortnite имеет три режима: Save the World, симулятор выживания; Creative, режим-«песочница» для создания различных сооружений; Battle Royale – битва до последнего выжившего. С момента выхода Fortnite ее установили 133,2 млн пользователей Apple и 11 млн пользователей Android (игра появилась в Apple Store в апреле 2018 г., а в Google Play Store – только в апреле 2020 г.). На это приложение пользователи потратили $1,2 млрд через App Store и $10 млн через Google Play Store. Объем покупок через приложение оценивается в $34 млн в месяц.
Тим Кук и Apple
Состояние 59-летнего главы Apple оценивается в $1 млрд. Он возглавляет компанию девять лет и за это время сумел увеличить стоимость компании, основанной Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 1976 г., с $348 млрд почти до $2 трлн. Сегодня это крупнейшая публичная компания в мире. По мнению аналитиков и бывших сотрудников компании, это удалось Куку благодаря построению империи товаров и услуг на наследии из революционных разработок его предшественника. Доходы и прибыль компании выросли более чем в 2 раза. На сегодня объем свободных средств Apple составляет $81 млрд.
Как отмечает The Wall Street Journal, Epic Games – серьезный противник для Apple. У компании небольшое число акционеров (глава компании Тим Суини, китайская Tencent, американская Walt Disney и японская Sony), поэтому она может быстро принимать решения и реагировать на действия оппонентов. К тому же у компании огромная армия лояльных пользователей (более 350 млн по всему миру). Последние уже устроили громкое обсуждение удаления Fortnite в соцсетях. Epic подлила масла в огонь, выпустив пародию на рекламный ролик Apple «1984». В Twitter успехом пользуется хэштэг #FreeFortnite.
Представители Apple и Google отказались от комментариев.
Профессор юриспруденции Дэмиен Жераден, специалист по конкуренции в технологическом секторе и советник разработчиков приложений, рассказал The Wall Street Journal, что в результате всех этих расследований Apple, скорее всего, придется изменить правила своего магазина и поступиться частью его доходов, которые в свете падения продаж iPhone становятся основным источником для компании.