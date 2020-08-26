Nintendo в 2021 году обновит игровую консоль Switch

Причиной такой популярности консолей стала пандемия COVID-19. В условиях домашнего заточения люди активнее покупали игровые устройства. В США, например, продажи игровых консолей в первой половине 2020 г. выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. до $1,6 млрд. Выросли продажи не только Nintendo Switch, но и конкурентов – PlayStation и Xbox. Продажи PlayStation в апреле – июне 2020 г. выросли на 31% и составили $5,65 млрд. Продажи Xbox за этот же период выросли на 49% (Microsoft не раскрывает абсолютный показатель). Хотя самой популярной консолью за всю историю продаж пока остается PlayStation 2 (157 млн) и в прошлом году Nintendo еще отставала от конкурентов по объему продаж, уже в июне 2020 г. Nintendo заняла 52% рынка (по количеству проданных устройств). На долю PlayStation пришлось 36%, а на Xbox – 12%.