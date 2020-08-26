Nintendo в 2021 году обновит игровую консоль Switch

Nintendo в 2021 году обновит игровую консоль SwitchКомпания хочет закрепить первенство на рынке
Японская компания Nintendo планирует в 2021 г. представить усовершенствованную модель игровой консоли Switch в сопровождении серии новых игр, рассказали агентству Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Полный набор технических характеристик новой консоли пока не известен, однако, по словам источников, у новинки будет более высокая мощность и графика с разрешением 4К. Nintendo, до этого никогда не выпускавшая апгрейдов консоли Switch, пытается таким образом удержать геймеров на своей платформе в условиях жесткой конкуренции: в ноябре этого года, как раз к началу рождественского сезона, выходят новинки – PlayStation 5 от японского производителя Sony и Xbox Series X от американской компании Microsoft.
И хотя Nintendo со своей Switch в этом году не успеет посоревноваться с конкурентами за место под елкой, дела у компании идут хорошо. «Неудержимые» (как их назвало Bloomberg) котировки акций Nintendo с марта 2020 г. выросли на 70% и превысили показатель в 56 000 японских иен ($525) – это один из лучших результатов среди голубых фишек в Японии. Аналитики ожидают дальнейшего роста акций компании до $635.
24 августа был зафиксирован рекордный за этот период рост акций – 4,8%. Это добавило компании $3 млрд стоимости, которая теперь составляет $61,5 млрд. По словам аналитика японского инвестиционного банка Daiwa Securities Эйджи Кинучи, определенный вклад в рост котировок внесли американские мелкие инвесторы, а именно аудитория Robinhood – брокерского приложения, которое позволяет каждому торговать активами на бирже без комиссии. Nintendo является второй по популярности японской компанией среди пользователей Robinhood (13 млн человек) после Sony (на третьем месте стоит SoftBank). Однако две последние компании имеют связи с Китаем, поэтому в условиях американо-китайской торговой войны потенциальные акционеры начали выбирать Nintendo все чаще, сообщает Кинучи.
70%
составил рост котировок акций Nintendo с марта 2020 г.
Продажи консолей Nintendo также на высоте. В период с марта 2017 г. (когда Switch была выпущена в продажу) по конец июня 2020 г. Nintendo продала 61 млн консолей Switch, включая более бюджетную версию Switch Lite, выпущенную в 2019 г. Цель компании по продажам Switch в текущем финансовом году – 19 млн. Более 5,5 млн из этого количества уже было продано в период с апреля по июнь 2020 г. (I квартал финансового года компании). Операционная прибыль Nintendo за квартал составила $1,4 млрд, что стало рекордом за всю историю компании. Операционная прибыль компании в 2019 г. выросла на 40% по сравнению с 2018 г. и составила $2,3 млрд.
По словам аналитиков, продажи обновленной Switch могут превзойти продажи предыдущих консолей Nintendo – Wii (102 млн) и DS (154 млн) – и сделать эту линейку консолей самой коммерчески успешной в истории компании. «Switch побьет продажи Wii даже без апгрейда, а с ним консоль вполне сможет обойти и Nintendo DS», – говорит аналитик Ace Research Institute Хидеки Ясуда.
Причиной такой популярности консолей стала пандемия COVID-19. В условиях домашнего заточения люди активнее покупали игровые устройства. В США, например, продажи игровых консолей в первой половине 2020 г. выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. до $1,6 млрд. Выросли продажи не только Nintendo Switch, но и конкурентов – PlayStation и Xbox. Продажи PlayStation в апреле – июне 2020 г. выросли на 31% и составили $5,65 млрд. Продажи Xbox за этот же период выросли на 49% (Microsoft не раскрывает абсолютный показатель). Хотя самой популярной консолью за всю историю продаж пока остается PlayStation 2 (157 млн) и в прошлом году Nintendo еще отставала от конкурентов по объему продаж, уже в июне 2020 г. Nintendo заняла 52% рынка (по количеству проданных устройств). На долю PlayStation пришлось 36%, а на Xbox – 12%.
Популярность Switch (как и успехи Nintendo в целом) во многом связана с релизом игры Animal Crossing: New Horizons в марте 2020 г. Видеоигра – симулятор жизни на острове стала настоящим хитом: за первые 11 дней было продано 12 млн копий, а еще 10,6 млн – за прошедший квартал. По продажам New Horizons превзошла все предыдущие игры серии Animal Crossing: в Северной Америке она стала самой продаваемой игрой марта 2020 г., а для Nintendo – третьей в рейтинге самых продаваемых игр компании и второй в списке самых продаваемых игр на Nintendo Switch. По информации Nintendo, более половины новых обладателей консоли Switch первым делом запускали Animal Crossing.
По словам президента Nintendo Сюнтаро Фурукавы, в компании рассматривают варианты расширения линейки моделей Switch в будущем. По прогнозам Хидеки Ясуды, релиз консолей PlayStation 5 и Xbox Series X от компаний-конкурентов не повлияет на продажи Switch. Главное преимущество Switch – в ее портативности, в том, что ее может использовать кто угодно и когда угодно и оно останется неизменным, сообщает аналитик.