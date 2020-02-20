Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за пользователей в Китае

Издание сообщает, что акции Tencent, крупнейшего поставщика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании сейчас превышает $500 млрд. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР, в этом году выросли в цене на 17%. «Никто не ожидал, что эпидемия быстро распространится, это создало возможность для таких компаний», — сказал Шон Янг, управляющий директор Шэньчжэньского отделения Blue Lotus Capital Advisors. Даниэль Ахмад, аналитик консалтинговой компании Niko Partners отметил, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост продолжится в последующие недели, поскольку предприятия во многих городах остаются закрытыми, добавил он. Люди, проводят больше времени за игрой и это дает новые возможности для монетизации игр, говорит аналитик.