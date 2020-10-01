В России сокращаются продажи смартфонов в кредит

В России сокращаются продажи смартфонов в кредитПокупатели тратят на них сэкономленные во время пандемии COVID-19 средства
Доступные кредиты и программы рассрочки в последние годы были драйверами роста продаж смартфонов в России – об этом неоднократно говорили представители розничных сетей. Но в этом году ситуация изменилась – люди предпочитают покупать гаджеты на собственные средства, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких электронных ритейлеров.
За первые девять месяцев 2020 г. в кредит в России было куплено 38% смартфонов, рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов. По подсчетам оператора, годом ранее на заемные средства покупался каждый второй смартфон. В целом продажи смартфонов на российском рынке в январе – сентябре увеличились на 5% в натуральном и 11% в денежном выражении, посчитала МТС. Россияне приобрели около 22,5 млн аппаратов на сумму более 380 млрд руб.