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В России сокращаются продажи смартфонов в кредит

Покупатели тратят на них сэкономленные во время пандемии COVID-19 средства
Павел Клевошин Валерий Кодачигов
Быстрее всего растут покупки гаджетов дороже 50 000 руб. – на 48% /Максим Стулов / Ведомости

Доступные кредиты и программы рассрочки в последние годы были драйверами роста продаж смартфонов в России – об этом неоднократно говорили представители розничных сетей. Но в этом году ситуация изменилась – люди предпочитают покупать гаджеты на собственные средства, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких электронных ритейлеров.

За первые девять месяцев 2020 г. в кредит в России было куплено 38% смартфонов, рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов. По подсчетам оператора, годом ранее на заемные средства покупался каждый второй смартфон. В целом продажи смартфонов на российском рынке в январе – сентябре увеличились на 5% в натуральном и 11% в денежном выражении, посчитала МТС. Россияне приобрели около 22,5 млн аппаратов на сумму более 380 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных