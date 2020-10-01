В России сокращаются продажи смартфонов в кредит

За первые девять месяцев 2020 г. в кредит в России было куплено 38% смартфонов, рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов. По подсчетам оператора, годом ранее на заемные средства покупался каждый второй смартфон. В целом продажи смартфонов на российском рынке в январе – сентябре увеличились на 5% в натуральном и 11% в денежном выражении, посчитала МТС. Россияне приобрели около 22,5 млн аппаратов на сумму более 380 млрд руб.