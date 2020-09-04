В России бум продаж смартфонов с электронными сим-картами

С января по август продажи смартфонов с функцией eSIM на российском рынке выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 178% в натуральном и 158% в денежном выражениях, говорит представитель «Связного». В августе (по сравнению с июлем) рост продаж в натуральном и денежном отношении составил 10 и 9%. Всего, по данным «Связного», с января по август 2020 г. в России продано 1,6 млн устройств с функцией eSIM на общую сумму почти 106 млрд руб. Наиболее популярным аппаратом в этой категории стал iPhone 11 (на него пришлось 60% продаж в штуках и 67% в деньгах).