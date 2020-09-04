Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии Эксклюзивно по подписке

В России бум продаж смартфонов с электронными сим-картами

Спрос на них стимулировал запуск операторами подключений с использованием этой технологии
Павел Клевошин Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Для россиян поддержка eSIM смартфоном не является основным мотивом для приобретения устройства /Андрей Гордеев / Ведомости

В конце июля «Вымпелком» и «Мегафон» начали подключать абонентов с помощью eSIM (Tele2 запустила этот сервис в прошлом году). Это повысило спрос на поддерживающие технологию устройства, рассказали опрошенные «Ведомостями» представители розничных сетей. С начала 2020 г. на российском рынке спрос на eSIM-смартфоны в штуках вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе «М.видео – Эльдорадо». Конкретно в августе продажи таких смартфонов увеличились в 3,5 раза, утверждает представитель ритейлера.

С января по август продажи смартфонов с функцией eSIM на российском рынке выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 178% в натуральном и 158% в денежном выражениях, говорит представитель «Связного». В августе (по сравнению с июлем) рост продаж в натуральном и денежном отношении составил 10 и 9%. Всего, по данным «Связного», с января по август 2020 г. в России продано 1,6 млн устройств с функцией eSIM на общую сумму почти 106 млрд руб. Наиболее популярным аппаратом в этой категории стал iPhone 11 (на него пришлось 60% продаж в штуках и 67% в деньгах).

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных