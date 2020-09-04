В России бум продаж смартфонов с электронными сим-картами

В России бум продаж смартфонов с электронными сим-картамиСпрос на них стимулировал запуск операторами подключений с использованием этой технологии
В конце июля «Вымпелком» и «Мегафон» начали подключать абонентов с помощью eSIM (Tele2 запустила этот сервис в прошлом году). Это повысило спрос на поддерживающие технологию устройства, рассказали опрошенные «Ведомостями» представители розничных сетей. С начала 2020 г. на российском рынке спрос на eSIM-смартфоны в штуках вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе «М.видео – Эльдорадо». Конкретно в августе продажи таких смартфонов увеличились в 3,5 раза, утверждает представитель ритейлера.
С января по август продажи смартфонов с функцией eSIM на российском рынке выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 178% в натуральном и 158% в денежном выражениях, говорит представитель «Связного». В августе (по сравнению с июлем) рост продаж в натуральном и денежном отношении составил 10 и 9%. Всего, по данным «Связного», с января по август 2020 г. в России продано 1,6 млн устройств с функцией eSIM на общую сумму почти 106 млрд руб. Наиболее популярным аппаратом в этой категории стал iPhone 11 (на него пришлось 60% продаж в штуках и 67% в деньгах).