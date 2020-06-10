Правительство готовит план поддержки ИТ- и телеком-отраслей

Правительство готовит план поддержки ИТ- и телеком-отраслейИТ-компании ждут налоговые льготы, связистов — отсрочка исполнения закона Яровой
НДС может быть обнулен для компаний, чье программное обеспечение входит в реестр отечественного софта. Эту и другие меры поддержки ИТ-отрасли обсуждают в правительстве, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомые с ходом обсуждения будущих мер. Перечень мер еще обсуждается и может быть изменен, уточнили собеседники «Ведомостей». Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Меры поддержки ИТ отправлены на проработку, сообщила пресс-служба правительства.
Включить дополнительные меры поддержки отрасли в план и провести в этой сфере налоговый маневр Владимир Путин поручил на совещании с представителями правительства и участниками рынка.
Среди других возможных мер по поддержке ИТ-индустрии- снижение верхней планки налога на прибыль для высокотехнологичных компаний с 20 до 12% (регионы могут получить возможность уменьшать его еще на 2% собственным решением), перечисляют собеседники «Ведомостей». По их словам, речь идет и о бессрочном продлении льготного режима уплаты страховых взносов (сейчас для ИТ-компаний их ставка составляет 14%).