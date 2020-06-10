Правительство готовит план поддержки ИТ- и телеком-отраслей

Среди других возможных мер по поддержке ИТ-индустрии- снижение верхней планки налога на прибыль для высокотехнологичных компаний с 20 до 12% (регионы могут получить возможность уменьшать его еще на 2% собственным решением), перечисляют собеседники «Ведомостей». По их словам, речь идет и о бессрочном продлении льготного режима уплаты страховых взносов (сейчас для ИТ-компаний их ставка составляет 14%).