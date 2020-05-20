Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой

Первый зампред правительства Андрей Белоусов отклонил предложения о поддержке телекоммуникационной отрасли: перенос срока уплаты налогов на доходы сотрудников, арендные каникулы и снижением платы за радиочастотный спектр в три раза до конца 2020 г. Об этом «Ведомостям» рассказали представители двух компаний на телекоммуникационном рынке, а также один федеральный чиновник.