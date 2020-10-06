Технике на отечественных процессорах отдадут предпочтение на госзакупках

Разработчики процессоров также готовят предложение по ограничению закупок оборудования на зарубежных микропроцессорных платформах при наличии двух российских, конкурирующих между собой: например, если есть решения на «Байкалах» и «Эльбрусах», третий – на зарубежной платформе – допускаться к закупкам не будет, поясняет он. По словам Покровского, сейчас госзакупки обеспечивают российским производителям техники более половины всех заказов. Проблема, однако, в том, что пока российские высокопроизводительные процессоры общего назначения могут предложить только до 16 ядер («Эльбрус»), тогда как иностранные – 64 и более (AMD, Ampere). Отставание в мощности можно будет компенсировать за счет виртуализации, но использование отечественных процессоров может оказаться дороже, чем иностранных аналогов, оценивает Покровский.