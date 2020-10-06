Технике на отечественных процессорах отдадут предпочтение на госзакупках

Технике на отечественных процессорах отдадут предпочтение на госзакупкахРоссийская электроника может стать еще более российской
Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры – в целях отнесения техники к продукции российского производства. Соответствующий законопроект, внесенный летом в Госдуму, 5 октября прошел этап общественного обсуждения. Новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок, пояснили в Минпромторге.
Ограничение на использование в вычислительной технике, произведенной на территории России, центральных процессоров иностранного производства позволит существенно стимулировать развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, будет способствовать усилению производственной отраслевой кооперации, а также развитию российских производственных предприятий за счет увеличения притока капитала в отрасль, говорится в пояснительной записке к документу. Нововведения коснутся производителей как микроэлектроники (таких, например, как «Микрон», МЦСТ, «Байкал электроник»), так и вычислительной техники («ПК Аквариус», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Байтэрг» и др.).
Это не единственная мера поддержки отечественных производителей процессоров и вычислительной техники, которую предлагает Минпромторг. Выступая на форуме «Микроэлектроника 2020», директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак заявил, что ведомство обсуждает законопроект о дисквалификации руководителей госорганов в случае невыполнения квот по закупке отечественной продукции с запретом занятия соответствующих должностей.
33 млрд руб.
составил в прошлом году объем продаж вычислительной техники российского производства
На первый взгляд приобретение российских микропроцессоров для государственных нужд обещает экономию бюджетных средств, говорится в отзыве на проект постановления Ассоциации продавцов и производителей электроники (РАТЭК), который есть в распоряжении «Ведомостей». Однако есть риск, что эта экономия будет достигнута за счет ухудшения производительности и энергопотребления систем, может обернуться их отказами и простоями, а в отдельных случаях – неспособностью вычислительных систем адекватно выполнять свои функцию, предупреждают представители РАТЭК.
Сейчас в Едином реестре радиоэлектронной продукции представлены изделия, работающие как на российских, так и на зарубежных процессорах, и юридически они не имеют различий, знает генеральный директор концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» Владимир Кабанов. При этом на российском рынке сегодня практически нет коммерческих компаний, которые бы массово использовали российские процессоры, кроме работающих на оборонку или космос, уточняет руководитель управления разработки АТОЛ Вадим Большаков.
При выборе продукции из реестра заказчики, как правило, отдают предпочтение технике на импортных процессорах, поэтому, чтобы стимулировать развитие отечественной микроэлектроники, нужно дать особые преференции продукции, использующей российские микросхемы, прежде всего созданной на базе российских микропроцессоров, рассуждает Кабанов.
Минпромторг разрабатывает балльную систему критериев российского происхождения, поясняет исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Отечественные процессоры будут иметь большой вес, но при их недоступности возможны альтернативные стратегии локализации, позволяющие также набрать необходимый балл, знает он. Такая система позволит создать стимулы для перехода на российские процессоры, но при этом не ставит производителей вычислительной техники в полную зависимость от их поставщиков, считает Покровский.
Разработчики процессоров также готовят предложение по ограничению закупок оборудования на зарубежных микропроцессорных платформах при наличии двух российских, конкурирующих между собой: например, если есть решения на «Байкалах» и «Эльбрусах», третий – на зарубежной платформе – допускаться к закупкам не будет, поясняет он. По словам Покровского, сейчас госзакупки обеспечивают российским производителям техники более половины всех заказов. Проблема, однако, в том, что пока российские высокопроизводительные процессоры общего назначения могут предложить только до 16 ядер («Эльбрус»), тогда как иностранные – 64 и более (AMD, Ampere). Отставание в мощности можно будет компенсировать за счет виртуализации, но использование отечественных процессоров может оказаться дороже, чем иностранных аналогов, оценивает Покровский.
Согласно отчетам международных аналитических компаний, объем продаж вычислительной техники российского производства за 2019 г. составил 33 млрд руб. 99% – это системы хранения данных, серверы, ПК и ноутбуки, построенные на базе стандартных для всей мировой индустрии архитектур, что подразумевает использование столь же стандартных на данный момент процессоров иностранного производства, рассуждает представитель компании Yadro (входит в «ИКС-холдинг»).
Если российская техника с иностранными процессорами перестанет считаться отечественной, это будет иметь крайне негативный эффект для долгосрочного развития отрасли разработчиков и производителей, считает он: «Стратегия стимулирования отечественных производителей вычислительной техники понятна и верна, но она требует плавного и поэтапного внедрения с приоритетом на реальную готовность всей отрасли, включая производителей аппаратного и программного обеспечения, а также наличия соответствующих прикладных продуктов», – заключает представитель Yadro.
В подготовке материала участвовал Павел Клевошин