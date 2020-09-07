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На модернизацию российской микроэлектроники нужно почти 800 млрд рублей

«Ростех» разработал дорожную карту развития отрасли
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
По данным Минпромторга, объем внутреннего рынка электронной продукции в 2019 г. – 2,9 трлн руб. /«Ангстрем»

К моменту их освоения технологии, на которые делает ставку госкорпорация, устареют, считают эксперты

Развитие отечественной микроэлектроники потребует инвестиций в размере 798 млрд руб. до 2024 г., следует из проекта дорожной карты по развитию отрасли (его разработал «Ростех» – с ним ознакомились «Ведомости»). План под названием «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» госкорпорация направила на рассмотрение в Минпромторг, Минкомсвязи, Минфин и Минэкономразвития, следует из сопроводительного письма к нему. Ведомства должны рассмотреть дорожную карту до 15 сентября. Представители Минпромторга и Минкомсвязи подтвердили получение дорожной карты и сообщили, что документ находится на рассмотрении. В Минфине и Минэкономразвития оперативно не ответили на вопросы «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных