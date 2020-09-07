На модернизацию российской микроэлектроники нужно почти 800 млрд рублей

Развитие отечественной микроэлектроники потребует инвестиций в размере 798 млрд руб. до 2024 г., следует из проекта дорожной карты по развитию отрасли (его разработал «Ростех» – с ним ознакомились «Ведомости»). План под названием «Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы» госкорпорация направила на рассмотрение в Минпромторг, Минкомсвязи, Минфин и Минэкономразвития, следует из сопроводительного письма к нему. Ведомства должны рассмотреть дорожную карту до 15 сентября. Представители Минпромторга и Минкомсвязи подтвердили получение дорожной карты и сообщили, что документ находится на рассмотрении. В Минфине и Минэкономразвития оперативно не ответили на вопросы «Ведомостей».