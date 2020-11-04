Подключить сотовую связь теперь можно на «Госуслугах»МТС так идентифицирует покупателей виртуальных sim-карт
ESim – это заменяющий sim-карту модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы. Чтобы подключиться с помощью eSim, не надо вставлять в устройство чип – профиль оператора можно получить «по воздуху», например просканировав предоставленный компанией связи QR-код. Функцию поддерживают, в частности, последние модели Apple iPhone, планшеты iPad, смартфоны Samsung, Huawei, Google, Microsoft и другие гаджеты.
МТС последней из федеральных сотовых операторов начала предлагать eSim. Правда, сразу же с возможностью дистанционного подключения: eSim могут активировать все желающие (не только абоненты МТС) без явки в офис продаж и предъявления паспорта. Идентификацию пользователи могут пройти через учетную запись на «Госуслугах», сообщает оператор на своем сайте. Следуя инструкции, корреспондент «Ведомостей» получил номер МТС за пять минут, не используя паспорт и не отходя от компьютера.
Также eSim можно получить в некоторых офисах МТС и магазинах «М.видео».
По данным МТС, за первые девять месяцев 2020 г. в России было куплено в 2,5 раза больше смартфонов с поддержкой eSim, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь 2020 г. продажи таких аппаратов в штуках составили 2 млн, а в деньгах – 127 млрд руб. В натуральном выражении устройства с eSim заняли 9% российского рынка.
МТС – первый оператор, который позволяет при подключении eSim пройти идентификацию через «Госуслуги», но не первый, кто предлагает приобрести eSim дистанционно. Например, ранее в этом году такую опцию ввели «Вымпелком» («Билайн»), а также виртуальный оператор «Тинькофф мобайл». Чтобы подключиться к «Билайну», нужно загрузить в приложение оператора две фотографии паспорта – отдельно и рядом со своим лицом. В «Тинькофф мобайле» дистанционно подключать eSim могут только пользователи продуктов банка «Тинькофф» или уже действующие абоненты виртуального оператора.
2 млн
столько устройств с eSIM было куплено в России с января по сентябрь 2020 г.
По словам представителя «Вымпелкома», оператор тестирует возможность идентификации с помощью «Госуслуг» и планирует запустить такую опцию в ближайшее время.
Использование портала «Госуслуги» с проверенными идентифицированными данными подходит лучше всего для подключения eSim, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Идентифицироваться где-либо через «Госуслуги» быстрее и удобнее, чем фотографируя паспорт: все можно оформить в один клик, рассуждает он.
«Мегафон» начал предоставлять всем желающим доступ к eSim в конце июля этого года, а Tele2 еще в апреле 2019 г., став первым из операторов большой четверки, кто запустил эту технологию. Но пока желающие воспользоваться их eSim должны активировать их в офисах продаж, имея на руках паспорт. Технологически Tele2 готова активировать QR-коды дистанционно, рассказала представитель компании Дарья Колесникова. По ее словам, компания планирует запустить дистанционное подключение eSim и прорабатывает вопрос с профильными ведомствами.
«Мегафон» тестирует возможности eSim и изучает клиентский опыт в рамках пилотного проекта, рассказал его представитель. После его завершения планируется запуск услуги в полном объеме, в том числе с возможностью дистанционного подключения, уточнил он.
Использование eSim расширяет для абонента возможности выбора оператора – распространение технологии будет создавать дополнительную конкуренцию и держать в тонусе игроков на рынке, считает Кусков. По его мнению, eSim также будут способствовать сокращению сотовой розницы. По данным опроса Telecom Daily, проведенного весной этого года, до конца 2020 г. операторы планировали сократить до 25% своих салонов.
Локдаун обычной розницы, самоизоляция – все это привело к росту количества людей, которые пользуются дистанционными сервисами: не удивительно, что операторы тоже активнее сейчас двинулись в этом направлении, говорит партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. Но изменение потребительского поведения не происходит мгновенно, это долгосрочный тренд, добавляет он.