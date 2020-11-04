Подключить сотовую связь теперь можно на «Госуслугах»

МТС – первый оператор, который позволяет при подключении eSim пройти идентификацию через «Госуслуги», но не первый, кто предлагает приобрести eSim дистанционно. Например, ранее в этом году такую опцию ввели «Вымпелком» («Билайн»), а также виртуальный оператор «Тинькофф мобайл». Чтобы подключиться к «Билайну», нужно загрузить в приложение оператора две фотографии паспорта – отдельно и рядом со своим лицом. В «Тинькофф мобайле» дистанционно подключать eSim могут только пользователи продуктов банка «Тинькофф» или уже действующие абоненты виртуального оператора.