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Компьютерный бум в России продолжается

Ноутбуки покупают себе те, кто не делал это во время первой волны пандемии
Павел Клевошин
Высокий спрос на компьютеры сохранится как минимум до конца года /Максим Стулов / Ведомости

Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, способствовали росту российского рынка персональных компьютеров, свидетельствуют материалы «М.видео-Эльдорадо» (с ними ознакомились «Ведомости»).

В III квартале 2020 г. в российской рознице, по оценке ритейлера, было продано около 1 млн ноутбуков – на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в июле – сентябре 2019 г. сокращение продаж в натуральном выражении год к году составило 9%. В целом за девять месяцев 2020 г., по подсчетам «М.видео-Эльдорадо», в России было продано около 2,5 млн ноутбуков, что на 40% больше, чем годом ранее (в деньгах рынок вырос на 54% до 106 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных