Компьютерный бум в России продолжается

Компьютерный бум в России продолжаетсяНоутбуки покупают себе те, кто не делал это во время первой волны пандемии
Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, способствовали росту российского рынка персональных компьютеров, свидетельствуют материалы «М.видео-Эльдорадо» (с ними ознакомились «Ведомости»).
В III квартале 2020 г. в российской рознице, по оценке ритейлера, было продано около 1 млн ноутбуков – на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в июле – сентябре 2019 г. сокращение продаж в натуральном выражении год к году составило 9%. В целом за девять месяцев 2020 г., по подсчетам «М.видео-Эльдорадо», в России было продано около 2,5 млн ноутбуков, что на 40% больше, чем годом ранее (в деньгах рынок вырос на 54% до 106 млрд руб.).
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