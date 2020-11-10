Huawei продаст Honor за $15 млрд

Huawei продаст Honor за $15 млрдАналитики считают, что это позволит вывести Honor из-под действия американских санкций
Китайская компания Huawei ведет переговоры о продаже своего подразделения по производству бюджетных смартфонов, ноутбуков, смарт-ТВ и другой техники под маркой Honor. Покупателем выступит консорциум инвесторов во главе с дистрибутором смартфонов Digital China Group и правительством г. Шеньчжень, где расположена штаб-квартира Huawei. О сделке, которая оценивается в 100 млрд юаней ($15,2 млрд), сообщило 10 ноября агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники. По их словам, Huawei может объявить о сделке уже 15 ноября.
Digital China является основным дистрибутором продукции Honor на территории Китая, а также партнером Huawei в других областях, например в предоставлении облачных услуг. Кроме нее в сделке примут участие как минимум три инвестиционные фирмы, за которыми стоят власти Шеньчженя (провинция Гуандун). Сделка, которая является на 100% денежной, включает в себя практически все активы подразделения: сам бренд, научно-исследовательский отдел и управление поставками. Для того чтобы заплатить за Honor, Digital China собирается использовать банковские займы.
В апреле 2020 г. Huawei выделила производство техники под маркой Honor в отдельную компанию – Honor Terminal. По данным источников Reuters, Digital China получит около 15% акций этой компании, а три неназванные инвестиционные фирмы – 10–15% акций каждая. После завершения сделки Honor Terminal планирует сохранить большую часть управленческого состава и рядовых сотрудников, количество которых в настоящий момент превышает 7000 человек. Компания также намерена в течение трех лет провести первичное размещение акций на бирже.
Как особо отметил один из источников, сделка говорит о том, что руководство Huawei не ждет быстрых изменений в отношениях Вашингтона и Пекина после смены президента США и его администрации. В рамках торговой войны между странами США в прошлом году ввели санкции в отношении Huawei из-за подозрения в передаче данных китайским властям, из-за чего компания не может закупать чипы, в производстве которых использованы американские патенты или технологии. Huawei, которая занимает 2-е место в мире по производству смартфонов после южнокорейской Samsung, отрицает обвинения, но теперь вынуждена сосредоточиться на выпуске дорогих моделей смартфонов и b2b-секторе.
Аналитики считают сделку радикальным шагом со стороны Huawei, но при этом отмечают, что это позволит Honor выйти из-под действия американских санкций. «Digital China является основным дистрибутором продукции Honor в Китае, и это должно помочь марке сохранить свой рынок в этой стране. Однако продажи за рубежом могут пострадать, поскольку пока не ясно, как США отреагируют на сделку и что будет делать Honor в отсутствие серьезной маркетинговой поддержки со стороны Huawei», – заявил Reuters директор по исследованиям фирмы Counterpoint Том Кан.
Huawei запустила производство под маркой Honor в 2013 г. В Китае продукция бренда продается через отдельные сайты и независимых ритейлеров и конкурирует с товарами Xiaomi, Oppo и Vivo. По данным исследовательской фирмы Canalys, в III квартале 2020 г. на долю Honor пришлось 26% из 51,7 млн смартфонов, поставленных Huawei. Reuters приводит финансовые данные Honor за 2019 г. после аудита: прибыль в 6 млрд юаней ($913 млн) при выручке в 90 млрд юаней ($13,7 млрд).