Huawei продаст Honor за $15 млрд

Как особо отметил один из источников, сделка говорит о том, что руководство Huawei не ждет быстрых изменений в отношениях Вашингтона и Пекина после смены президента США и его администрации. В рамках торговой войны между странами США в прошлом году ввели санкции в отношении Huawei из-за подозрения в передаче данных китайским властям, из-за чего компания не может закупать чипы, в производстве которых использованы американские патенты или технологии. Huawei, которая занимает 2-е место в мире по производству смартфонов после южнокорейской Samsung, отрицает обвинения, но теперь вынуждена сосредоточиться на выпуске дорогих моделей смартфонов и b2b-секторе.