МТС оспаривает в Верховном суде решение ФАС о тарифах на sms для банков

Дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 было возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в августе 2018 г. Оно касалось неравных тарифов sms-рассылок для частных банков и банков с госучастием. Как отмечалось в сообщении ФАС, по результатам расследования служба установила, что условия договоров с банками без участия государства в капитале существенно отличаются от условий для организаций с госучастием. ФАС приняла сторону частных банков и предписала операторам выравнять тарифы.