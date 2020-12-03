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МТС оспаривает в Верховном суде решение ФАС о тарифах на sms для банков

Сотовые компании доказывают, что sms не должны быть предметом антимонопольного регулирования
Павел Клевошин
В МТС убеждены, что операторы сотовой связи больше не занимают доминирующего положения на рынке рассылок информационных сообщений в России /Андрей Гордеев / Ведомости

Дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 было возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в августе 2018 г. Оно касалось неравных тарифов sms-рассылок для частных банков и банков с госучастием. Как отмечалось в сообщении ФАС, по результатам расследования служба установила, что условия договоров с банками без участия государства в капитале существенно отличаются от условий для организаций с госучастием. ФАС приняла сторону частных банков и предписала операторам выравнять тарифы.

В МТС убеждены, что операторы сотовой связи больше не занимают доминирующего положения на рынке рассылок информационных сообщений в России. Представитель оператора Алексей Меркутов заявил, что сейчас sms не является единственным каналом информирования абонентов: «У заказчиков рассылок есть несколько способов информирования клиентов, например через push-уведомления, приложения, электронную почту». Обращаясь в Верховный суд, оператор хочет узнать его позицию по данному вопросу, говорит Меркутов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных