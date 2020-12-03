МТС оспаривает в Верховном суде решение ФАС о тарифах на sms для банков

МТС оспаривает в Верховном суде решение ФАС о тарифах на sms для банковСотовые компании доказывают, что sms не должны быть предметом антимонопольного регулирования
Дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 было возбуждено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в августе 2018 г. Оно касалось неравных тарифов sms-рассылок для частных банков и банков с госучастием. Как отмечалось в сообщении ФАС, по результатам расследования служба установила, что условия договоров с банками без участия государства в капитале существенно отличаются от условий для организаций с госучастием. ФАС приняла сторону частных банков и предписала операторам выравнять тарифы.
В МТС убеждены, что операторы сотовой связи больше не занимают доминирующего положения на рынке рассылок информационных сообщений в России. Представитель оператора Алексей Меркутов заявил, что сейчас sms не является единственным каналом информирования абонентов: «У заказчиков рассылок есть несколько способов информирования клиентов, например через push-уведомления, приложения, электронную почту». Обращаясь в Верховный суд, оператор хочет узнать его позицию по данному вопросу, говорит Меркутов.