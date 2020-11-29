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МТС запустила на своей сети первую российскую базовую станцию

Это разработка казанской компании «Тенет»
Павел Клевошин Екатерина Кинякина
В 2021 г. полномасштабные испытания оборудования начнутся в сколковской опытной зоне 5G /Евгений Разумный / Ведомости

Базовая станция четвертого поколения RBS-100 (стандарт связи – LTE 1800) заработала в казанской сети МТС – об этом рассказали «Ведомостям» представитель оператора Алексей Меркутов и руководитель проекта разработки базовой станции в компании «Тенет» Алексей Алехин. По их словам, это первое в России устройство такого рода, работающее под управлением российского софта и полностью пригодное для коммерческой эксплуатации. Уже готова опытно-промышленная партия таких устройств, отмечает Меркутов.

Программное обеспечение базовой станции отечественное, комплектующие (аналоговые части радиотракта, СВЧ-усилители, частотно-разделительные фильтры и плата приемопередатчика) – импортные. Но в перспективе, когда появятся российские и «поступит запрос рынка и бизнеса», их можно будет интегрировать в это оборудование, утверждает Алехин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных