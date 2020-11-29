МТС запустила на своей сети первую российскую базовую станцию

МТС запустила на своей сети первую российскую базовую станциюЭто разработка казанской компании «Тенет»
Базовая станция четвертого поколения RBS-100 (стандарт связи – LTE 1800) заработала в казанской сети МТС – об этом рассказали «Ведомостям» представитель оператора Алексей Меркутов и руководитель проекта разработки базовой станции в компании «Тенет» Алексей Алехин. По их словам, это первое в России устройство такого рода, работающее под управлением российского софта и полностью пригодное для коммерческой эксплуатации. Уже готова опытно-промышленная партия таких устройств, отмечает Меркутов.
Программное обеспечение базовой станции отечественное, комплектующие (аналоговые части радиотракта, СВЧ-усилители, частотно-разделительные фильтры и плата приемопередатчика) – импортные. Но в перспективе, когда появятся российские и «поступит запрос рынка и бизнеса», их можно будет интегрировать в это оборудование, утверждает Алехин.