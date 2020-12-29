«Яндекс» и «Сбер» инициировали новый этап в развитии российских экосистем

В результате были консолидированы десятки сервисов и компаний, а также создан ряд совместных предприятий. Теперь розничные клиенты экосистемы «Сбера» помимо собственно финансовых услуг могут по единой подписке пользоваться несколькими сервисами – от заказа и доставки еды до просмотра кино и сериалов. Согласно стратегии «Сбера» до 2023 г. доля его доходов от нефинансовых сервисов должна вырасти с 1% сегодня до 5% через три года, а на горизонте 2030 г. достигнуть 20–30%.