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«Яндекс» и «Сбер» инициировали новый этап в развитии российских экосистем

Их функциональное расширение продолжится и в 2021 году
Ольга Кучерова
Гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож (слева) и председатель Сбербанка Герман Греф /Евгений Разумный / Ведомости

Объявленный в июне 2020 г. разрыв партнерства «Яндекса» и Сбербанка задал новый вектор развития не только этих двух компаний, но и целых сегментов розничного рынка, которые оказываются втянутыми в сферу интересов их экосистем. А они расширяются стремительно.

В сентябре 2020 г. глава Сбербанка Герман Греф заявил о самой масштабной трансформации в истории банка – превращении его в «полноценную технологическую компанию» и формировании на его базе широкой цифровой экосистемы. Чтобы подчеркнуть важность и содержание изменений, банк даже провел ребрендинг и сократил свое название до «Сбера». На свою экосистему «Сбер» уже потратил 60 млрд руб.

В результате были консолидированы десятки сервисов и компаний, а также создан ряд совместных предприятий. Теперь розничные клиенты экосистемы «Сбера» помимо собственно финансовых услуг могут по единой подписке пользоваться несколькими сервисами – от заказа и доставки еды до просмотра кино и сериалов. Согласно стратегии «Сбера» до 2023 г. доля его доходов от нефинансовых сервисов должна вырасти с 1% сегодня до 5% через три года, а на горизонте 2030 г. достигнуть 20–30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных