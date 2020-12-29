«Яндекс» и «Сбер» инициировали новый этап в развитии российских экосистем

«Яндекс» и «Сбер» инициировали новый этап в развитии российских экосистемИх функциональное расширение продолжится и в 2021 году
Объявленный в июне 2020 г. разрыв партнерства «Яндекса» и Сбербанка задал новый вектор развития не только этих двух компаний, но и целых сегментов розничного рынка, которые оказываются втянутыми в сферу интересов их экосистем. А они расширяются стремительно.
В сентябре 2020 г. глава Сбербанка Герман Греф заявил о самой масштабной трансформации в истории банка – превращении его в «полноценную технологическую компанию» и формировании на его базе широкой цифровой экосистемы. Чтобы подчеркнуть важность и содержание изменений, банк даже провел ребрендинг и сократил свое название до «Сбера». На свою экосистему «Сбер» уже потратил 60 млрд руб.
В результате были консолидированы десятки сервисов и компаний, а также создан ряд совместных предприятий. Теперь розничные клиенты экосистемы «Сбера» помимо собственно финансовых услуг могут по единой подписке пользоваться несколькими сервисами – от заказа и доставки еды до просмотра кино и сериалов. Согласно стратегии «Сбера» до 2023 г. доля его доходов от нефинансовых сервисов должна вырасти с 1% сегодня до 5% через три года, а на горизонте 2030 г. достигнуть 20–30%.