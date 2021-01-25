Как японский фильм «Королевская битва» превратилась в корейский шутер

В этом году может состояться одно из крупнейших IPO в истории Южной Кореи. Компания, собравшаяся на биржу, отчасти похожа на BTS. Бизнес Krafton так же из сферы развлечений, он опирается на миллионы поклонников по всему миру, и у компании тоже только одна дойная корова, приносящая преобладающую долю выручки. Разница в том, что Krafton работает в сфере, которая в отличие от эстрады выигрывает от пандемии: она разработала многопользовательскую онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds. О планах провести IPO гендиректор Krafton Ким Чан Хан сообщил в этом году в интервью Bloomberg.