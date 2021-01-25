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Как японский фильм «Королевская битва» превратилась в корейский шутер

И что дальше сделает с игрой PlayerUnknown’s Battlegrounds владелец франшизы Krafton
Софья Корепанова
​Гендиректор Krafton Ким Чан Хан /Jean Chung / Bloomberg via Getty Images

В прошлом году южнокорейские IPO прогремели на весь мир, но слава порой сменялась разочарованием. Например, триумфальное IPO провел звукозаписывающий лейбл Big Hit Entertainment, главный актив которого – популярная в стране и за рубежом K-pop группа BTS, но после этого акции подешевели в несколько раз. Расстроенные фанаты группы, новички в биржевой торговле, требовали принять акции обратно по цене первичного размещения.

В этом году может состояться одно из крупнейших IPO в истории Южной Кореи. Компания, собравшаяся на биржу, отчасти похожа на BTS. Бизнес Krafton так же из сферы развлечений, он опирается на миллионы поклонников по всему миру, и у компании тоже только одна дойная корова, приносящая преобладающую долю выручки. Разница в том, что Krafton работает в сфере, которая в отличие от эстрады выигрывает от пандемии: она разработала многопользовательскую онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds. О планах провести IPO гендиректор Krafton Ким Чан Хан сообщил в этом году в интервью Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных