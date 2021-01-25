Как японский фильм «Королевская битва» превратилась в корейский шутер

Как японский фильм «Королевская битва» превратилась в корейский шутерИ что дальше сделает с игрой PlayerUnknown’s Battlegrounds владелец франшизы Krafton
В прошлом году южнокорейские IPO прогремели на весь мир, но слава порой сменялась разочарованием. Например, триумфальное IPO провел звукозаписывающий лейбл Big Hit Entertainment, главный актив которого – популярная в стране и за рубежом K-pop группа BTS, но после этого акции подешевели в несколько раз. Расстроенные фанаты группы, новички в биржевой торговле, требовали принять акции обратно по цене первичного размещения.
В этом году может состояться одно из крупнейших IPO в истории Южной Кореи. Компания, собравшаяся на биржу, отчасти похожа на BTS. Бизнес Krafton так же из сферы развлечений, он опирается на миллионы поклонников по всему миру, и у компании тоже только одна дойная корова, приносящая преобладающую долю выручки. Разница в том, что Krafton работает в сфере, которая в отличие от эстрады выигрывает от пандемии: она разработала многопользовательскую онлайн-игру PlayerUnknown’s Battlegrounds. О планах провести IPO гендиректор Krafton Ким Чан Хан сообщил в этом году в интервью Bloomberg.