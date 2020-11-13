Как музыканты южнокорейской K-pop группы BTS стали мультимиллионерами

Южнокорейский K-pop бойбэнд BTS получил на прошедшем 9 ноября MTV European Music Awards 2020 сразу четыре награды: за лучшую группу, лучшую фан-базу, лучшую песню (трек Dynamite, 2020) и лучшее онлайн-выступление. (Кей-поп – микс популярных музыкальных течений 1990-х: хип-хопа, электропопа, ритм-н-блюза, соула, танцевальной музыки.) Их июньский онлайн-концерт Bang Bang Con: The Live собрал около 756 000 зрителей и стал крупнейшим платным онлайн-шоу. Билеты стоили $26 для членов фан-клуба и $35 для всех остальных. По оценке Forbes, группа могла собрать до $20 млн. Это гораздо меньше, чем музыканты могли бы заработать на мировом турне. Но хороший пример того, как при грамотном использовании технологий и фанатской базы неплохо зарабатывать и в карантинные времена, отмечает журнал.