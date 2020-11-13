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Как музыканты южнокорейской K-pop группы BTS стали мультимиллионерами

Звукозаписывающий лейбл Big Hit Entertainment подарил им по 0,2% акций перед выходом на биржу
Софья Корепанова
Ким Намджун, фронтмен BTS

Южнокорейский K-pop бойбэнд BTS получил на прошедшем 9 ноября MTV European Music Awards 2020 сразу четыре награды: за лучшую группу, лучшую фан-базу, лучшую песню (трек Dynamite, 2020) и лучшее онлайн-выступление. (Кей-поп – микс популярных музыкальных течений 1990-х: хип-хопа, электропопа, ритм-н-блюза, соула, танцевальной музыки.) Их июньский онлайн-концерт Bang Bang Con: The Live собрал около 756 000 зрителей и стал крупнейшим платным онлайн-шоу. Билеты стоили $26 для членов фан-клуба и $35 для всех остальных. По оценке Forbes, группа могла собрать до $20 млн. Это гораздо меньше, чем музыканты могли бы заработать на мировом турне. Но хороший пример того, как при грамотном использовании технологий и фанатской базы неплохо зарабатывать и в карантинные времена, отмечает журнал.

BTS – главная дойная корова своей звукозаписывающей компании Big Hit Entertainment. На нее пришлось 88% выручки лейбла в первой половине этого года. Благодаря фанатам BTS в прошлом месяце Big Hit Entertainment смогла провести триумфальное IPO – по итогам первого дня торгов она подорожала до $8 млрд. Это всего лишь вдвое меньше, чем капитализация Warner Music Group.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных