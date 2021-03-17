За бесплатный софт заплатят вендоры

За бесплатный софт заплатят вендорыБесплатная передача ПО не предусмотрена Налоговым кодексом
РАТЭК обратилась в Минфин за разъяснениями налоговых практик, связанных с обязательной предустановкой отечественного программного обеспечения на потребительскую электронику, следует из письма, направленного в ведомство бизнес-ассоциацией. С ним ознакомились «Ведомости», его получение подтвердили в Минфине.
Постановление правительства от 18 ноября 2020 г. № 1867, регламентирующее эту процедуру и, в частности, запрещающее разработчикам ПО и производителям электроники брать друг с друга плату за использование этого софта, идет в разрез с Гражданским и Налоговым кодексами (ГК и НК), следует из обращения.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам