За бесплатный софт заплатят вендоры

Постановление правительства от 18 ноября 2020 г. № 1867, регламентирующее эту процедуру и, в частности, запрещающее разработчикам ПО и производителям электроники брать друг с друга плату за использование этого софта, идет в разрез с Гражданским и Налоговым кодексами (ГК и НК), следует из обращения.