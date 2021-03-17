Российский софт выводят из-под налога на прибыль

В 2019 г. российский рынок IT достиг $5,57 млрд, по оценке IDC. В разных продуктовых категориях соотношение сил между российскими и иностранными продуктами существенно отличается, отмечает Шолохов: «Если мы говорим, например, об антивирусном программном обеспечении или же системах распознавания символов, то здесь российское ПО имеет существенное преимущество в нашей стране. В России действительно есть конкурентные продукты, которые успели зарекомендовать себя не только на отечественном рынке, но и в мире. А если говорить в целом, то в среднем доля российского ПО и оборудования по рынку составляет около 5%».