Российский софт выводят из-под налога на прибыль

Российский софт выводят из-под налога на прибыльПокупатели отечественных программ и оборудования получат налоговый вычет
Правительство рассматривает предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие включение расходов на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО), программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компьютерного оборудования, представленных в едином реестре российских программ, а также в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Эта инициатива вошла в проект второго пакета мер поддержит IT-отрасли, поступившего на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Введение инструмента налоговых вычетов будет закреплено федеральным законом и потребует внесения изменений в законы субъектов РФ, указано в проекте документа, с которым ознакомились «Ведомости».
Данная мера направлена на стимулирование импортозамещения и приобретение отечественного ПО, ПАК и компьютерного оборудования, пояснил представитель Минцифры.
«Детали применения будут дорабатываться, в том числе в части принятия соответствующих нормативных актов на уровне субъектов РФ, – пояснили в пресс-службе Чернышенко. – В настоящий момент в концепции данного мероприятия не указаны ограничения по потенциальным компаниям-участникам, на которые этот налоговый вычет может распространяться».
Процент от суммы затрат на покупку отечественных разработок, который компании смогут вычесть, пока не конкретизирован Общая ставка по налогу на прибыль в России составляет 20%. Инвестиционный налоговый вычет – специальный инструмент снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль, смысл которого заключается в том, что исчисленный к уплате налог на прибыль уменьшается на сумму расходов либо (чаще всего) части расходов. То есть данный вид налогового вычета уменьшает не налоговую базу по налогу на прибыль, а сам исчисленный налог.
«Учитывая, что минимальный налог, который должен быть уплачен в федеральный бюджет, Налоговый кодекс не устанавливает, в результате применения инвестиционного налогового вычета налог на прибыль может не уплачиваться вовсе, если сумма затрат превысит размер налога на прибыль», – объясняет руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
«Инвестиционный налоговый вычет вводится законом субъекта РФ, который может не ввести вычет либо ввести, но с рядом ограничений, и в результате круг налогоплательщиков и объем вычета может сильно отличаться от региона к региону», – объясняет директор департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Екатерина Бурлянд. Инвестиционный налоговый вычет может быть выгодным инструментом налогового планирования для прибыльных компаний, говорит она.
Теоретически если вычет больше налога, то его можно перенести на следующий налоговый период, но здесь также важно учитывать условия его применения, которые устанавливает каждый конкретный субъект РФ, добавила Бурлянд.
В этой ситуации, скорее всего, как для всех налоговых вычетов, будут действовать определенные ограничения, т. е. налоговый вычет будет предоставляться в пределах какой-то заранее установленной суммы, предполагает заместитель генерального директора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов.
«Это налоговая льгота, которая стимулирует не только государственные организации и компании, но и частный сектор к покупке отечественного оборудования и ПО, – рассуждает гендиректор СПО «Базальт» Алексей Смирнов. – Стимулирование через развитие рынка намного более эффективно, чем прямые государственные субсидии, и данная мера как раз направлена на расширение рынка через налоговое стимулирование, в том числе коммерческого сектора, для покупки отечественного оборудования и ПО».
У государства уже есть несколько инструментов поддержки сбыта российского ПО и аппаратного обеспечения, напоминает Шолохов: «Давно работают различные субсидии на закупку отечественного софта и «железа» – например, постановление правительства РФ № 1598 о льготном кредитовании компаний, где одним из условий является то, что расходы на приобретение отечественного оборудования и ПО в сумме должны составлять не менее 60%. Налоговый вычет – более интересный инструмент, чем льготное кредитование, и для части клиентов он, вероятно, станет существенной мотивацией при выборе тех или иных решений».
В рамках налогового маневра уже действуют льготы для разработчиков, вошедшие в первый пакет мер поддержки IT-отрасли, принятый в июне 2020 г. Например, страховые взносы для компаний – разработчиков ПО снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%.
Меры поддержки, которые обсуждаются в рамках второго пакета, включают, например, создание условий для привлечения и релокации (возврата) специалистов и компаний в области информационных технологий в Россию, запрет на плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении IT-компаний.
В 2019 г. российский рынок IT достиг $5,57 млрд, по оценке IDC. В разных продуктовых категориях соотношение сил между российскими и иностранными продуктами существенно отличается, отмечает Шолохов: «Если мы говорим, например, об антивирусном программном обеспечении или же системах распознавания символов, то здесь российское ПО имеет существенное преимущество в нашей стране. В России действительно есть конкурентные продукты, которые успели зарекомендовать себя не только на отечественном рынке, но и в мире. А если говорить в целом, то в среднем доля российского ПО и оборудования по рынку составляет около 5%».
Доля отечественных программных продуктов и оборудования на российском рынке в ближайшие годы будет повышаться благодаря ряду мер, самой масштабной из которых станет выход указа президента о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (это госорганы, сети связи, транспорт, банки и т. д.) на преимущественное использование отечественного ПО и оборудования. Проект данного указа был опубликован на regulation.gov.ru в январе этого года. В нем определен крайний срок перехода на отечественное ПО – до 1 января 2023 г. – и на российское оборудование – до 1 января 2024 г.