В iPhone установят российский софт

Принятие закона о предустановке может привести к уходу Apple с российского рынка, неоднократно предупреждали партнеры производителя и аналитики. В феврале 2019 г., когда закон о предустановке не был принят и обсуждался чиновниками с бизнесом, на одном из закрытых совещаний представитель Apple заявил, что принятие закона может привести к пересмотру бизнес-модели компании в России. Фактически речь идет об уходе с российского рынка, объясняли этот намек люди, знакомые с менеджерами Apple. Корпоративная политика Apple в принципе не предполагает практику предустановки на iPhone и другие гаджеты стороннего ПО, отмечали они. О возможности ухода Apple из России говорили и чиновники Минкомсвязи, которое тогда возглавлял Константин Носков.