В iPhone установят российский софт

В iPhone установят российский софтApple согласовала с Минцифры нюансы выполнения законодательства
О достижении соглашения с Apple «Ведомостям» рассказал высокопоставленный источник в Минцифры. Договоренности предусматривают, что при первом включении устройства Apple, купленного в России, при настройке пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка, рассказал собеседник «Ведомостей». Можно будет отказаться от установки, убрав галочки напротив тех или иных приложений, объясняет собеседник издания.
В офисе Apple эту информацию подтвердили.
С 1 апреля через экраны активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad, заявили в Apple «Ведомостям», подчеркнув, что компания соблюдает законы стран, в которых работает. За более чем 10 лет магазин приложений Apple зарекомендовал себя как безопасное и надежное место для поиска и загрузки приложений – в рамках опыта, который компания предоставляет клиентам, все приложения проверяются на соответствие стандартам конфиденциальности, безопасности и содержания, подчеркнули в компании.
По словам источника «Ведомостей» в Минцифры, с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений: «Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки».
Поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 г. Согласно подзаконным актам к нему российский софт должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также смарттелевизоры, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 г.
Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и многое другое. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройств (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.
Принятие закона о предустановке может привести к уходу Apple с российского рынка, неоднократно предупреждали партнеры производителя и аналитики. В феврале 2019 г., когда закон о предустановке не был принят и обсуждался чиновниками с бизнесом, на одном из закрытых совещаний представитель Apple заявил, что принятие закона может привести к пересмотру бизнес-модели компании в России. Фактически речь идет об уходе с российского рынка, объясняли этот намек люди, знакомые с менеджерами Apple. Корпоративная политика Apple в принципе не предполагает практику предустановки на iPhone и другие гаджеты стороннего ПО, отмечали они. О возможности ухода Apple из России говорили и чиновники Минкомсвязи, которое тогда возглавлял Константин Носков.
Apple крайне тщательно проверяет все приложения, которые предлагаются в App Store, и не допускает туда те, которые могут работать некорректно или создавать проблемы пользователям, объяснял ранее «Ведомостям» один из участников рынка мобильных приложений. В ситуации, когда предустановка станет обязательной, повлиять на работу приложения (например, удалить его) компания не сможет, говорил он.
По данным компании, выручка Apple за 2019 календарный год составила $267,7 млрд, при этом доходы в России достигли 189,5 млрд руб. (по среднему курсу ЦБ за позапрошлый год это около $2,9 млрд).
«Для Apple Россия относительно небольшой, но стабильно растущий рынок. Здесь у компании велика лояльная аудитория как продуктов, так и экосистемных услуг», – отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, взвесив все «за» и «против», в корпорации решили, что соответствовать требованиям российского законодательства все-таки предпочтительнее, чем уходить с рынка: «Тем более что речь идет о некотором компромиссе – пользователь все-таки может выбрать, что ему устанавливать, а что – нет. Соблюдается и буква закона – он требует создать условия для предустановки российского софта, и то, что собирается сделать Apple, полностью соответствует этой формулировке».
По данным компании – партнера нескольких производителей электроники, в январе 2021 г. Apple заняла 3-е место в России (16% рынка) по продажам смартфонов в штуках. В денежном выражении ее доля составила 45% (1-е место).
Другие производители, в частности использующие в своих смартфонах операционную систему Android от Google, изменения законодательства проблемой не считают. Например, Huawei уже давно предустанавливает на своих смартфонах российские приложения, причем даже в большем количестве, чем предусматривает нормативная база. Например, на совершенно новом аппарате Huawei P40 Pro корреспондент «Ведомостей» обнаружил ПО «Госуслуг», «Одноклассников», «В контакте», почтового агента Mail.ru, приложение банка ВТБ, «Мегафона», Tele2, «Яндекс.Дзен» и многое другое.
В целом ситуация, в которой Apple следует требованиям национальных регуляторов, не частая, но и не прецедентная, отмечает человек, знакомый с менеджерами нескольких компаний – партнеров производителей электроники: «Например, в ОАЭ до 2018 г. было ограничено использование сервиса Facetime. Соответственно, при активации iPhone в этой стране подключить сервис было невозможно».