Отечественный софт предложили совместить с российским оборудованием

Отечественный софт предложили совместить с российским оборудованиемМинпромторг инициирует пересмотр критериев внесения ПО в реестр отечественного
Минпромторг предложил ужесточить требования для программного обеспечения (ПО), претендующего на статус российского. Ведомство считает, что вносить в Единый реестр российских программ стоит только тот софт, который совместим с отечественным оборудованием.
Сейчас в России есть два реестра, касающихся ПО: Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин (ЕРРПВЧ). Первый находится в ведении Минпромторга, за второй отвечает Минцифры.
Для попадания в ЕРРРП есть обязательное условие: оборудование должно работать с отечественным ПО. В реестре российского софта такого требования нет – продукт может быть полностью местной разработки, но при этом несовместим с местным железом. В Минпромторге считают, что условие совместимости российского софта и оборудования стоило бы предусмотреть и в правилах ЕРРПВЧ.
«Все ПО, обеспечивающее работу российского оборудования, должно быть из реестра отечественного, – заявил «Ведомостям» глава радиоэлектронного департамента Минпромторга Василий Шпак. – Мы приветствовали бы аналогичное решение от Минцифры по реестру ПО.
Наше межведомственное взаимодействие – один из залогов успешного движения. Синхронизация продуктов сейчас – это главное». В пресс-службе Минцифры ответили, что в настоящее время ведется работа по обеспечению совместимости тех программ из реестра российского ПО, которые ориентированы прежде всего на внутренний рынок госзаказа, с российским радиоэлектронным и телекомоборудованием из соответствующего реестра Минпромторга: «Классы ПО и виды оборудования, которые должны обеспечивать совместимость использования, будут определяться совместно Минцифры и Минпромторгом».
Сейчас в ЕРРПВЧ включено более 9000 продуктов разных классов. «В реестре Минцифры нет никаких технических требований к продуктам.
Более 90% ПО, включенного в реестр, несовместимо с отечественным оборудованием, обратных примеров крайне мало», – утверждает гендиректор крупного разработчика отечественного ПО «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Для попадания в ЕРРПВЧ разработчику необходимо подать заявление через официальный сайт министерства, заранее создав учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Главное требование регулятора на данный момент заключается в том, что обладателем прав на программу должен быть российский разработчик.
Основные преимущества включения в реестр отечественного софта – приоритет закупок таких продуктов для нужд госорганов, а также возможность получить налоговые льготы: 3% вместо 20% по налогу на прибыль и нулевой НДС. Производителем должна быть российская коммерческая или некоммерческая организация или другой субъект права нашей страны – в любом случае «российская» доля владельца в такой компании должна превышать 50%. Также ПО должно быть введено в гражданский оборот и легально продаваться на территории РФ, а из общей суммы выплат по лицензионным договорам по такому ПО бенефициарам за рубеж может направляться не более 30%. Все обслуживание, техподдержка, обновление должны выполняться российской службой компании-разработчика.
Производители оборудования считают инициативу Минпромторга своевременной. «Эта мера позволит лучше стимулировать российских разработчиков производить портирование, т. е. адаптацию своего ПО, – заявил «Ведомостям» директор по развитию «Байкал электроникс» Виталий Богданов. – Хотя в настоящее время под процессоры Baikal уже фактически готов стек софта под офисное и корпоративное применение, остается немало программных продуктов, которые несовместимы с микроархитектурами российских процессоров».
Со своей стороны производители ПО констатируют, что инициатива Минпромторга в случае ее одобрения потребует от российских компаний значительных усилий, чтобы обеспечить корректную работу своих продуктов с российскими процессорами.
«Сложнее всего в данной ситуации придется тем, чьи решения реализованы на компонентах от Microsoft и ориентированы на ОС Windows, – считает директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын. – Создателям отечественного софта на базе Linux будет значительно легче его портировать на другую процессорную архитектуру». В целом требование поддержки российских процессоров вполне логичное и позволит создать гораздо более локализованные импортонезависимые программно-аппаратные решения, отмечает Мылицын.
Сегодня значительная часть российских продуктов, представленных в ЕРРПВЧ, вынуждены поддерживать работу на зарубежных платформах, соглашается исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин: «Такая ситуация сложилась из-за дефицита отечественного оборудования, в частности процессоров. В целом инициатива об обязательной поддержке отечественным ПО российского оборудования разумна. Связка российского железа и софта – хорошее подспорье для цифрового суверенитета. Но для качественного перехода на новые правила игры нужно закладывать разумное время и ресурсы».
Возможно, требования по совместимости с отечественными процессорами следует распространить не на все ПО, а только на предназначенное для государственных закупок, а также для использования на объектах критической инфраструктуры, предлагает Смирнов: «Основная часть ПО в ЕРРПВЧ сейчас собрана только под архитектуру x86-64 (Intel).
Перенос на другие аппаратные платформы потребует времени и ресурсов. К тому же многие государственные информационные системы не обеспечивают возможность работы для пользователей, использующих только отечественное ПО. Это препятствует использованию отечественного ПО и будет препятствовать использованию отечественного железа», – говорит он.
В контексте поставки отечественного оборудования и ПО на государственный рынок важно, чтобы программы поддержки разработчиков от двух министерств были согласованы и новые требования распространялись только на решения для госсектора, считает генеральный директор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров: «Изменения могут способствовать увеличению стека российских софтверных продуктов для отечественной аппаратной базы. Надеемся, что инициаторы изменений будут придерживаться взвешенного подхода при определении новых требований».