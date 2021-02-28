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Отечественный софт предложили совместить с российским оборудованием

Минпромторг инициирует пересмотр критериев внесения ПО в реестр отечественного
Татьяна Исакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг предложил ужесточить требования для программного обеспечения (ПО), претендующего на статус российского. Ведомство считает, что вносить в Единый реестр российских программ стоит только тот софт, который совместим с отечественным оборудованием.

Сейчас в России есть два реестра, касающихся ПО: Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин (ЕРРПВЧ). Первый находится в ведении Минпромторга, за второй отвечает Минцифры.

Для попадания в ЕРРРП есть обязательное условие: оборудование должно работать с отечественным ПО. В реестре российского софта такого требования нет – продукт может быть полностью местной разработки, но при этом несовместим с местным железом. В Минпромторге считают, что условие совместимости российского софта и оборудования стоило бы предусмотреть и в правилах ЕРРПВЧ.

«Все ПО, обеспечивающее работу российского оборудования, должно быть из реестра отечественного, – заявил «Ведомостям» глава радиоэлектронного департамента Минпромторга Василий Шпак. – Мы приветствовали бы аналогичное решение от Минцифры по реестру ПО.

Наше межведомственное взаимодействие – один из залогов успешного движения. Синхронизация продуктов сейчас – это главное». В пресс-службе Минцифры ответили, что в настоящее время ведется работа по обеспечению совместимости тех программ из реестра российского ПО, которые ориентированы прежде всего на внутренний рынок госзаказа, с российским радиоэлектронным и телекомоборудованием из соответствующего реестра Минпромторга: «Классы ПО и виды оборудования, которые должны обеспечивать совместимость использования, будут определяться совместно Минцифры и Минпромторгом».

Сейчас в ЕРРПВЧ включено более 9000 продуктов разных классов. «В реестре Минцифры нет никаких технических требований к продуктам.

Более 90% ПО, включенного в реестр, несовместимо с отечественным оборудованием, обратных примеров крайне мало», – утверждает гендиректор крупного разработчика отечественного ПО «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

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Для попадания в ЕРРПВЧ разработчику необходимо подать заявление через официальный сайт министерства, заранее создав учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Главное требование регулятора на данный момент заключается в том, что обладателем прав на программу должен быть российский разработчик.

Основные преимущества включения в реестр отечественного софта – приоритет закупок таких продуктов для нужд госорганов, а также возможность получить налоговые льготы: 3% вместо 20% по налогу на прибыль и нулевой НДС. Производителем должна быть российская коммерческая или некоммерческая организация или другой субъект права нашей страны – в любом случае «российская» доля владельца в такой компании должна превышать 50%. Также ПО должно быть введено в гражданский оборот и легально продаваться на территории РФ, а из общей суммы выплат по лицензионным договорам по такому ПО бенефициарам за рубеж может направляться не более 30%. Все обслуживание, техподдержка, обновление должны выполняться российской службой компании-разработчика.

Производители оборудования считают инициативу Минпромторга своевременной. «Эта мера позволит лучше стимулировать российских разработчиков производить портирование, т. е. адаптацию своего ПО, – заявил «Ведомостям» директор по развитию «Байкал электроникс» Виталий Богданов. – Хотя в настоящее время под процессоры Baikal уже фактически готов стек софта под офисное и корпоративное применение, остается немало программных продуктов, которые несовместимы с микроархитектурами российских процессоров».

Со своей стороны производители ПО констатируют, что инициатива Минпромторга в случае ее одобрения потребует от российских компаний значительных усилий, чтобы обеспечить корректную работу своих продуктов с российскими процессорами.

«Сложнее всего в данной ситуации придется тем, чьи решения реализованы на компонентах от Microsoft и ориентированы на ОС Windows, – считает директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын. – Создателям отечественного софта на базе Linux будет значительно легче его портировать на другую процессорную архитектуру». В целом требование поддержки российских процессоров вполне логичное и позволит создать гораздо более локализованные импортонезависимые программно-аппаратные решения, отмечает Мылицын.

Сегодня значительная часть российских продуктов, представленных в ЕРРПВЧ, вынуждены поддерживать работу на зарубежных платформах, соглашается исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин: «Такая ситуация сложилась из-за дефицита отечественного оборудования, в частности процессоров. В целом инициатива об обязательной поддержке отечественным ПО российского оборудования разумна. Связка российского железа и софта – хорошее подспорье для цифрового суверенитета. Но для качественного перехода на новые правила игры нужно закладывать разумное время и ресурсы».

Возможно, требования по совместимости с отечественными процессорами следует распространить не на все ПО, а только на предназначенное для государственных закупок, а также для использования на объектах критической инфраструктуры, предлагает Смирнов: «Основная часть ПО в ЕРРПВЧ сейчас собрана только под архитектуру x86-64 (Intel).

Перенос на другие аппаратные платформы потребует времени и ресурсов. К тому же многие государственные информационные системы не обеспечивают возможность работы для пользователей, использующих только отечественное ПО. Это препятствует использованию отечественного ПО и будет препятствовать использованию отечественного железа», – говорит он.

В контексте поставки отечественного оборудования и ПО на государственный рынок важно, чтобы программы поддержки разработчиков от двух министерств были согласованы и новые требования распространялись только на решения для госсектора, считает генеральный директор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров: «Изменения могут способствовать увеличению стека российских софтверных продуктов для отечественной аппаратной базы. Надеемся, что инициаторы изменений будут придерживаться взвешенного подхода при определении новых требований».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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