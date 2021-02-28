Отечественный софт предложили совместить с российским оборудованием

Основные преимущества включения в реестр отечественного софта – приоритет закупок таких продуктов для нужд госорганов, а также возможность получить налоговые льготы: 3% вместо 20% по налогу на прибыль и нулевой НДС. Производителем должна быть российская коммерческая или некоммерческая организация или другой субъект права нашей страны – в любом случае «российская» доля владельца в такой компании должна превышать 50%. Также ПО должно быть введено в гражданский оборот и легально продаваться на территории РФ, а из общей суммы выплат по лицензионным договорам по такому ПО бенефициарам за рубеж может направляться не более 30%. Все обслуживание, техподдержка, обновление должны выполняться российской службой компании-разработчика.