Отечественной радиоэлектронике выставят оценки

Отечественной радиоэлектронике выставят оценкиДля отображения степени их локализации Минпромторг введет балльную систему
В ближайшее время каждая часть технологического процесса при создании любого отечественного радиоэлектронного оборудования (микропроцессоры, аккумуляторы, системы хранения данных, вычислительная техника) может начать оцениваться баллами для принятия решения о внесении продукта в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом «Ведомостям» сообщил глава департамента радиоэлектроники Минпромторга Василий Шпак.
«Мы каждому технологическому переделу присвоим в зависимости от возможности локализации, которая есть у нас внутри страны, определенное количество баллов, – говорит Шпак. – И путем изменения количества этих баллов и признания российским будем регулировать, поднимать эту планку по локализации».
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