Отечественной радиоэлектронике выставят оценки

«Мы каждому технологическому переделу присвоим в зависимости от возможности локализации, которая есть у нас внутри страны, определенное количество баллов, – говорит Шпак. – И путем изменения количества этих баллов и признания российским будем регулировать, поднимать эту планку по локализации».