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Отечественной радиоэлектронике выставят оценки

Для отображения степени их локализации Минпромторг введет балльную систему
Татьяна Исакова Екатерина Кинякина
Василий Шпак (на фото) считает, что введение балльной системы добавит объективности процессу признания оборудования российским /Максим Григорьев / ТАСС

В ближайшее время каждая часть технологического процесса при создании любого отечественного радиоэлектронного оборудования (микропроцессоры, аккумуляторы, системы хранения данных, вычислительная техника) может начать оцениваться баллами для принятия решения о внесении продукта в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом «Ведомостям» сообщил глава департамента радиоэлектроники Минпромторга Василий Шпак.

«Мы каждому технологическому переделу присвоим в зависимости от возможности локализации, которая есть у нас внутри страны, определенное количество баллов, – говорит Шпак. – И путем изменения количества этих баллов и признания российским будем регулировать, поднимать эту планку по локализации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных