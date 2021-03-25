Роскомнадзор разъяснил проект приказа о регистрации в соцсетях «по паспорту»

«Этот приказ издан для того, чтобы упорядочить и определить правила регистрации в информационной системе, он никак не связан с социальными сетями. Это история про управление согласиями. Чтобы пользователь увидел, кому, когда, какое согласие на распространение своих персональных данных он дал. Мог отозвать эти согласия, изменить их. Все в одном месте. И если пользователь решает отменить согласие с одним из порталов, он отзывает его», — пояснил «Ведомостям» представитель ведомства. Он подчеркнул, что если раньше для этого нужно было заходить на каждый сайт в отдельности, то теперь это можно будет сделать в одном месте.