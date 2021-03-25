Роскомнадзор разъяснил проект приказа о регистрации в соцсетях «по паспорту»Речь идет о добровольной регистрации в новом сервисе регулятора
Введение в России обязательной системы регистрации в социальных сетях по паспорту не планируется, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре. По словам представителя регулятора, в соответствующем проекте приказа речь идет о возможности добровольной регистрации в новом сервисе, с помощью которого пользователи смогут контролировать использование своих персональных данных.
В ведомстве пояснили, что сервис даст возможность агрегировать все согласия на обработку персональных данных в личном кабинете в единой государственной системе (ЕИС). В личном кабинете можно будет дать согласие, управлять им и отозвать его. Дублировать в социальных сетях своё соглашение не нужно — информация будет передаваться автоматически. При этом пользователи смогут по-прежнему регистрироваться в социальных сетях и давать согласие напрямую без регистрации в личном кабинете, то есть без идентификации по паспорту.
«Этот приказ издан для того, чтобы упорядочить и определить правила регистрации в информационной системе, он никак не связан с социальными сетями. Это история про управление согласиями. Чтобы пользователь увидел, кому, когда, какое согласие на распространение своих персональных данных он дал. Мог отозвать эти согласия, изменить их. Все в одном месте. И если пользователь решает отменить согласие с одним из порталов, он отзывает его», — пояснил «Ведомостям» представитель ведомства. Он подчеркнул, что если раньше для этого нужно было заходить на каждый сайт в отдельности, то теперь это можно будет сделать в одном месте.
В обновленной версии проекта приказа (опубликована 25 марта) Роскомнадзор заменил условия регистрации в ЕИС: если в проекте приказа от 24 марта говорилось о том, что регистрации в ЕИС по паспорту, то в обновленной — об аутентификации через портал Госуслуг.
25 марта газета «Коммерсант» сообщила о предложении Роскомнадзора запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, телефон и электронную почту у новых пользователей при регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Издание в своем материале ссылалось на проект приказа ведомства, который был подготовлен в рамках поправок к закону «О персональных данных». Они уже частично вступили в силу, а с 1 июля сбор согласий на обработку паспортных данных должен обеспечить оператор сотовой связи — он сможет сделать это самостоятельно, или через ЕИС.