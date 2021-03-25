Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Автор поправок к закону «О персональных данных», депутат Госдумы Антон Горелкин пояснил изданию, что сбор таких данных направлен на соцсети — в случае несоблюдения закона им грозит штраф до 100 тыс. руб. «Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу»,— рассказал изданию эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк.