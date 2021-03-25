Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Роскомнадзор предложил запрашивать у новых пользователей при регистрации в социальных сетях и мессенджерах паспортные данные, адрес места жительства, телефон и электронную почту. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа ведомства.
В документе Роскомнадзор разъясняет механизмы работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных.
Проект подготовлен в рамках поправок к закону «О персональных данных», уточняет издание. Они уже частично вступили в силу, а с 1 июля сбор согласий на обработку паспортных данных должен обеспечить оператор сотовой связи — он сможет сделать это самостоятельно, или через ЕИС.
При этом пользователь сможет самостоятельно выбрать, через какую форму давать согласие на обработку персональных данных. Если он выберет ЕИС, то ему придется ввести паспортные данные и место жительства, помимо номера телефона и электронной почты, говорится в документе ведомства.
Автор поправок к закону «О персональных данных», депутат Госдумы Антон Горелкин пояснил изданию, что сбор таких данных направлен на соцсети — в случае несоблюдения закона им грозит штраф до 100 тыс. руб. «Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу»,— рассказал изданию эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предлагал подобные поправки, которые были направлены на запрет регистрации в соцсетях и мессенджерах детям. Однако тогда законопроект не поддержали в правительстве.