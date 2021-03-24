Цифровые следы москвичей объединят в систему

Основная задача системы – повысить удобство и качество предоставляемых сервисов на основе данных об их использовании, полученных с различных устройств – смартфонов, планшетов и других гаджетов, говорят в ДИТе: «Для этого городу не требуется детальная информация о штрафах или проездных документах. Важно понять, заходит ли пользователь на страницу сервиса оплаты штрафов, или указал ли он в каком-либо разделе сведения о проездном документе. Для анализа интернет-активности в рамках работы СТАТС важен сам факт обращения пользовательского устройства к тому или иному сервису, баннеру или другому элементу сайта, а не конкретная информация, указанная при использовании сервиса». Сопоставляться с какими-либо другими данными полученная информация не будет, подчеркивают в ДИТе: «Анализ интересов пользователей по-прежнему будет проводиться исходя из их активности на городских интернет-ресурсах».