Российский рынок смартфонов переживает рекордный спад

С первой недели января по первую неделю марта спрос на смартфоны в России в штуках снизился на 14%, уточнили в компании GfK. А по предварительной оценке аналитиков МТС, продажи смартфонов в I квартале 2021 г. в России сократились на 8,8% в натуральном выражении, говорит представитель МТС Алексей Меркутов.