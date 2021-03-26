Российский рынок смартфонов переживает рекордный спад

Российский рынок смартфонов переживает рекордный спадСнижение объемов продаж в I квартале составляет 13–14%
О том, что в январе – марте продажи смартфонов в России в штуках резко сократились по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., «Ведомостям» рассказали сотрудники трех крупных российских розничных сетей. Падение составило 13%, утверждают двое из них.
С первой недели января по первую неделю марта спрос на смартфоны в России в штуках снизился на 14%, уточнили в компании GfK. А по предварительной оценке аналитиков МТС, продажи смартфонов в I квартале 2021 г. в России сократились на 8,8% в натуральном выражении, говорит представитель МТС Алексей Меркутов.
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