Смартфоны уничтожают рынок фотоаппаратов

Смартфоны с мощной оптикой, позволяющей делать качественные снимки, вытесняют с рынка традиционную фототехнику. Значимость фотокамер для покупателей смартфонов высока, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо». Смартфоны с одной камерой на задней панели уже не в моде: в 2019 г. они занимали почти половину рынка в штуках, а в 2020 г. лишь около трети, говорится в отчете.