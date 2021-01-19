Смартфоны уничтожают рынок фотоаппаратов

Смартфоны уничтожают рынок фотоаппаратовПродажи фотокамер за год снизились на 27%
Смартфоны с мощной оптикой, позволяющей делать качественные снимки, вытесняют с рынка традиционную фототехнику. Значимость фотокамер для покупателей смартфонов высока, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо». Смартфоны с одной камерой на задней панели уже не в моде: в 2019 г. они занимали почти половину рынка в штуках, а в 2020 г. лишь около трети, говорится в отчете.
В 2020 г. наблюдался взрывной рост спроса на четырехкамерные смартфоны: их доля на рынке достигла почти 25%, что на 22,5 процентного пункта (п. п.) больше, чем годом ранее, сообщает «М.видео-Эльдорадо». 22% рынка заняли смартфоны с тремя камерами (+8 п. п. год к году). На смартфоны с двумя объективами пришлось 20,5% продаж.
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