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Смартфоны уничтожают рынок фотоаппаратов

Продажи фотокамер за год снизились на 27%
Павел Клевошин
Сегодня на рынке остаются только полупрофессиональные и профессиональные модели камер, констатирует эксперт  /КОНСТАНТИН ЧАЛАБОВ / РИА НОВОСТИ

Смартфоны с мощной оптикой, позволяющей делать качественные снимки, вытесняют с рынка традиционную фототехнику. Значимость фотокамер для покупателей смартфонов высока, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо». Смартфоны с одной камерой на задней панели уже не в моде: в 2019 г. они занимали почти половину рынка в штуках, а в 2020 г. лишь около трети, говорится в отчете.

В 2020 г. наблюдался взрывной рост спроса на четырехкамерные смартфоны: их доля на рынке достигла почти 25%, что на 22,5 процентного пункта (п. п.) больше, чем годом ранее, сообщает «М.видео-Эльдорадо». 22% рынка заняли смартфоны с тремя камерами (+8 п. п. год к году). На смартфоны с двумя объективами пришлось 20,5% продаж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных