Китайские смартфоны захватили Россию

Китайские смартфоны захватили РоссиюИх доля в рознице превысила 50%
В России в 2020 г. было продано 31,5 млн смартфонов на 570 млрд руб., говорится в исследовании «М.видео-Эльдорадо», с которым ознакомились «Ведомости». Рекордные 55% рынка в количественном выражении заняли смартфоны китайских производителей. Порядка 45% продаж смартфонов пришлось на Honor, Xiaomi и Huawei, чуть менее 5% занял BBK Electronics (OPPO, Vivo, Realme и OnePlus), еще 2,5% – ZTE, оставшуюся долю поделили ряд менее известных брендов.
Всего в прошлом году в РФ было продано 17,3 млн китайских смартфонов – на 15% больше, чем в прошлом году. В 2019 г. китайские производители в России реализовали около 15 млн смартфонов китайских брендов, что составило порядка 50% от рынка, в 2018 г. – 12,1 млн (41% рынка), подсчитали в «М.видео-Эльдорадо».