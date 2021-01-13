Китайские смартфоны захватили Россию

Всего в прошлом году в РФ было продано 17,3 млн китайских смартфонов – на 15% больше, чем в прошлом году. В 2019 г. китайские производители в России реализовали около 15 млн смартфонов китайских брендов, что составило порядка 50% от рынка, в 2018 г. – 12,1 млн (41% рынка), подсчитали в «М.видео-Эльдорадо».