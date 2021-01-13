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Китайские смартфоны захватили Россию

Их доля в рознице превысила 50%
Павел Клевошин
Андрей Гордеев / Ведомости

В России в 2020 г. было продано 31,5 млн смартфонов на 570 млрд руб., говорится в исследовании «М.видео-Эльдорадо», с которым ознакомились «Ведомости». Рекордные 55% рынка в количественном выражении заняли смартфоны китайских производителей. Порядка 45% продаж смартфонов пришлось на Honor, Xiaomi и Huawei, чуть менее 5% занял BBK Electronics (OPPO, Vivo, Realme и OnePlus), еще 2,5% – ZTE, оставшуюся долю поделили ряд менее известных брендов.

Всего в прошлом году в РФ было продано 17,3 млн китайских смартфонов – на 15% больше, чем в прошлом году. В 2019 г. китайские производители в России реализовали около 15 млн смартфонов китайских брендов, что составило порядка 50% от рынка, в 2018 г. – 12,1 млн (41% рынка), подсчитали в «М.видео-Эльдорадо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных