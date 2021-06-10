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НТИ объявит большой тендер среди разработчиков грузовых беспилотников

Призовой фонд конкурса составит около 300 млн рублей
Татьяна Исакова
Апробировать беспилотную доставку грузов было бы логично в районах с неразвитой транспортной инфраструктурой
/Максим Богодвид / РИА Новости

Национальная технологическая инициатива (НТИ) намерена объявить специальный конкурс с призовым фондом около 300 млн руб. среди разработчиков грузовых беспилотников. Целью мероприятия является создание комплекса взаимосвязанных технологических решений, позволяющих доставлять беспилотному воздушному средству (БВС) груз весом 50 кг на расстояние 1000 км. Разумеется, без посадки современный беспилотник так далеко не улетит, поэтому речь идет о создании сложной инфраструктуры с площадками для подзарядки, навигационной системой и погрузочными механизмами.

Официальный представитель «Платформы НТИ» Юрий Сушинов заявил «Ведомостям», что конкурс будет проводить в 2022–2024 гг. комитет НТИ Up Great, в состав которого входят представители Российской венчурной компании, фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив. Решение о проведении тендера было принято конкурсной комиссией при Минобрнауки (министерство курирует нацпроект «Наука», в который входит НТИ). Деньги на призовой фонд выделяются в рамках федеральной субсидии, пояснил Сушинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных