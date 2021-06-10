НТИ объявит большой тендер среди разработчиков грузовых беспилотников

Официальный представитель «Платформы НТИ» Юрий Сушинов заявил «Ведомостям», что конкурс будет проводить в 2022–2024 гг. комитет НТИ Up Great, в состав которого входят представители Российской венчурной компании, фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив. Решение о проведении тендера было принято конкурсной комиссией при Минобрнауки (министерство курирует нацпроект «Наука», в который входит НТИ). Деньги на призовой фонд выделяются в рамках федеральной субсидии, пояснил Сушинов.