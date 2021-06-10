НТИ объявит большой тендер среди разработчиков грузовых беспилотников

НТИ объявит большой тендер среди разработчиков грузовых беспилотниковПризовой фонд конкурса составит около 300 млн рублей
Национальная технологическая инициатива (НТИ) намерена объявить специальный конкурс с призовым фондом около 300 млн руб. среди разработчиков грузовых беспилотников. Целью мероприятия является создание комплекса взаимосвязанных технологических решений, позволяющих доставлять беспилотному воздушному средству (БВС) груз весом 50 кг на расстояние 1000 км. Разумеется, без посадки современный беспилотник так далеко не улетит, поэтому речь идет о создании сложной инфраструктуры с площадками для подзарядки, навигационной системой и погрузочными механизмами.
Официальный представитель «Платформы НТИ» Юрий Сушинов заявил «Ведомостям», что конкурс будет проводить в 2022–2024 гг. комитет НТИ Up Great, в состав которого входят представители Российской венчурной компании, фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив. Решение о проведении тендера было принято конкурсной комиссией при Минобрнауки (министерство курирует нацпроект «Наука», в который входит НТИ). Деньги на призовой фонд выделяются в рамках федеральной субсидии, пояснил Сушинов.