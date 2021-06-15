Связистам могут оставить частоты от Wimax еще на год

Связистам могут оставить частоты от Wimax еще на годВопрос об этом рассмотрит Госкомиссия по радиочастотам 16 июня
Госкомиссия по радиочастотам может ненадолго продлить разрешение на использование операторами частот 3,4–3,6 ГГц для беспроводного доступа по технологии Wimax. Прежнее десятилетнее разрешение истекло еще в марте этого года, но не все операторы прекратили обслуживание абонентов.
Заседание ГКРЧ намечено на 16 июня. В его повестке вопрос о продлении разрешения на использование частот 3,4–3,6 ГГц, выданного операторам беспроводного интернета еще в 2011 г. Речь идет о временном и довольно коротком разрешении – до 1 апреля 2022 г., следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Ведомости».
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