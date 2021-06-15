Связистам могут оставить частоты от Wimax еще на год

Заседание ГКРЧ намечено на 16 июня. В его повестке вопрос о продлении разрешения на использование частот 3,4–3,6 ГГц, выданного операторам беспроводного интернета еще в 2011 г. Речь идет о временном и довольно коротком разрешении – до 1 апреля 2022 г., следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Ведомости».