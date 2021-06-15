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Связистам могут оставить частоты от Wimax еще на год

Вопрос об этом рассмотрит Госкомиссия по радиочастотам 16 июня
Валерий Кодачигов
Частоты для беспроводного интернета со временем могут пригодиться операторам для развёртывания сетей 5G /Денис Абрамов / Ведомости

Госкомиссия по радиочастотам может ненадолго продлить разрешение на использование операторами частот 3,4–3,6 ГГц для беспроводного доступа по технологии Wimax. Прежнее десятилетнее разрешение истекло еще в марте этого года, но не все операторы прекратили обслуживание абонентов.

Заседание ГКРЧ намечено на 16 июня. В его повестке вопрос о продлении разрешения на использование частот 3,4–3,6 ГГц, выданного операторам беспроводного интернета еще в 2011 г. Речь идет о временном и довольно коротком разрешении – до 1 апреля 2022 г., следует из материалов к заседанию, с которыми ознакомились «Ведомости». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных