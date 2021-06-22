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ВТБ может стать участником сделки по приобретению сотовых вышек у «Вымпелкома»

Актив оценивается в 60–70 млрд рублей
Валерий Кодачигов
Операторам такие сделки позволят сократить расходы на эксплуатацию антенно-мачтовых сооружений /Денис Гришкин / Ведомости

Структуры ВТБ могут войти в консорциум, создаваемый для выкупа у холдинга Veon сотовых вышек и мачт в России – на них сейчас размещено оборудование российского «Вымпелкома». Переговоры об этом с банком ведет инфраструктурный оператор «Русские башни», заинтересованный в этих активах, рассказали два человека, знакомых с их ходом. Возможна схема, при которой входящий в группу ВТБ «ВТБ капитал» станет акционером консорциума, а банк ВТБ выступит кредитором других его участников, утверждает один из собеседников «Ведомостей». В любом случае в ходе переговоров с «Русскими башнями» обсуждается возможность того, что ВТБ профинансирует половину стоимости возможной сделки с Veon, солидарны оба источника «Ведомостей». Других потенциальных участников консорциума, создаваемого для покупки башен, они не назвали.

«Вымпелком» и его материнский холдинг Veon не раскрывают количество антенно-мачтовых сооружений в России. По данным AC&M Consulting, на конец 2020 г. их у компании было около 15 000. На переговорах с Veon фигурирует их оценка примерно в $900 млн, утверждает один из источников, знакомых с его участниками. Речь идет о 60–70 млрд руб., подтверждает другой источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных