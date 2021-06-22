ВТБ может стать участником сделки по приобретению сотовых вышек у «Вымпелкома»

Структуры ВТБ могут войти в консорциум, создаваемый для выкупа у холдинга Veon сотовых вышек и мачт в России – на них сейчас размещено оборудование российского «Вымпелкома». Переговоры об этом с банком ведет инфраструктурный оператор «Русские башни», заинтересованный в этих активах, рассказали два человека, знакомых с их ходом. Возможна схема, при которой входящий в группу ВТБ «ВТБ капитал» станет акционером консорциума, а банк ВТБ выступит кредитором других его участников, утверждает один из собеседников «Ведомостей». В любом случае в ходе переговоров с «Русскими башнями» обсуждается возможность того, что ВТБ профинансирует половину стоимости возможной сделки с Veon, солидарны оба источника «Ведомостей». Других потенциальных участников консорциума, создаваемого для покупки башен, они не назвали.