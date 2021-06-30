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Запрет Германии на аккаунты в Facebook для госструктур на руку Роскомнадзору

Действия немцев вдохновят российское ведомство на новые санкции в отношении соцсети, считают эксперты
Тимур Бордюг Екатерина Максимушкина
Меры по защите данных, которые обеспечивает Facebook, признаны недостаточными в Европе /Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Министерства и ведомства Германии получили письмо от федерального уполномоченного по защите данных Ульриха Кельбера с призывом до конца 2021 г. прекратить пользоваться страницами в социальной сети Facebook, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Переговоры ведомства печати и информации федерального правительства Германии с администрацией сети результатов не дали. «Facebook не готов к каким-либо изменениям в политике обработки данных», – написал Кельбер. Таким образом, «отделы и подразделения, поддерживающие страницы в Facebook, не могут соответствовать положениям Общего регламента защиты персональных данных (GDPR)». У страницы федерального правительства Германии в Facebook более 1 млн подписчиков.

GDPR был принят в апреле 2016 г. и стал обязательным для всех государств – членов ЕС в мае 2018 г. Регламент предоставил резидентам Евросоюза контроль над собственными персональными данными и унифицировал регулирование оборота данных в рамках ЕС. Штрафы за нарушение GDPR могут достигать 20 млн евро или 4% от годового оборота компании- нарушителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных