Запрет Германии на аккаунты в Facebook для госструктур на руку Роскомнадзору

Министерства и ведомства Германии получили письмо от федерального уполномоченного по защите данных Ульриха Кельбера с призывом до конца 2021 г. прекратить пользоваться страницами в социальной сети Facebook, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Переговоры ведомства печати и информации федерального правительства Германии с администрацией сети результатов не дали. «Facebook не готов к каким-либо изменениям в политике обработки данных», – написал Кельбер. Таким образом, «отделы и подразделения, поддерживающие страницы в Facebook, не могут соответствовать положениям Общего регламента защиты персональных данных (GDPR)». У страницы федерального правительства Германии в Facebook более 1 млн подписчиков.