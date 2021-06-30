Запрет Германии на аккаунты в Facebook для госструктур на руку Роскомнадзору

Запрет Германии на аккаунты в Facebook для госструктур на руку РоскомнадзоруДействия немцев вдохновят российское ведомство на новые санкции в отношении соцсети, считают эксперты
Министерства и ведомства Германии получили письмо от федерального уполномоченного по защите данных Ульриха Кельбера с призывом до конца 2021 г. прекратить пользоваться страницами в социальной сети Facebook, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Переговоры ведомства печати и информации федерального правительства Германии с администрацией сети результатов не дали. «Facebook не готов к каким-либо изменениям в политике обработки данных», – написал Кельбер. Таким образом, «отделы и подразделения, поддерживающие страницы в Facebook, не могут соответствовать положениям Общего регламента защиты персональных данных (GDPR)». У страницы федерального правительства Германии в Facebook более 1 млн подписчиков.
GDPR был принят в апреле 2016 г. и стал обязательным для всех государств – членов ЕС в мае 2018 г. Регламент предоставил резидентам Евросоюза контроль над собственными персональными данными и унифицировал регулирование оборота данных в рамках ЕС. Штрафы за нарушение GDPR могут достигать 20 млн евро или 4% от годового оборота компании- нарушителя.