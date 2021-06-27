Франция и Германия закрываются для российских путешественников

Франция и Германия закрываются для российских путешественниковОни боятся нового штамма коронавируса
Германия внесла Россию в список «зон, подверженных распространению новых вариантов коронавируса». Это решение принял 25 июня Институт Роберта Коха, подконтрольный германскому федеральному министерству здравоохранения. Ограничения вступят в силу 29 июня. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, теперь въехать в Германию из России смогут только люди с немецким гражданством или видом на жительство: они будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин. Прекратили выдавать с 25 июня деловые и туристические визы россиянам также во французских консульствах. 23 июня правительство Франции уже внесло Россию в список стран с высоким риском распространения коронавируса, сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Франция и Германия при этом недовольны партнерами по ЕС, которые хотят привлечь на свои курорты российских туристов. Как сообщает агентство Bloomberg, на саммите ЕС 24–25 июня канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон раскритиковали те страны, которые принимают российских туристов, привитых «менее эффективными российскими и китайскими вакцинами». Отдельное неудовольствие было высказано в адрес Греции, которая разрешает въезд россиянам, привитым «Спутником V», в то время как эта вакцина еще не была одобрена учреждениями ЕС. По данным Bloomberg, представитель Греции заявил в ответ, что Афины подходят к данному вопросу прагматично и не видят смысла ограничивать въезд туристов, в то время когда новый дельта-штамм коронавируса уже распространился по Европе. Примеру Греции последовал и Кипр – карантинные требования для лиц, привитых российской или китайской вакциной, были сняты. О возможном введении туристических ограничений говорил и Макрон, который в этом вопросе занимает сторону Меркель. Правда, как сообщает Bloomberg со ссылкой на европейские власти, предложение Макрона ограничить въезд из стран, где распространился новый штамм коронавируса, больше касается Великобритании.
Кто летает в Германию и Францию
С 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с Германией. В города Германии летают «Аэрофлот» (по 3–4 рейса в день), S7 (по 2–3 рейса в неделю), Nordwind (1 рейс в неделю), «Победа» (2 раза в неделю). По направлению Москва – Франкфурт выполняет полеты немецкая Lufthansa – (1–3 рейса в день). Кроме того, «Аэрофлот» выполняет грузопассажирские рейсы в Штутгарт и Ганновер (по 2 раза в неделю), Гамбург (4 раза в неделю) и почти ежедневно в Дюссельдорф. Всего из аэропортов Москвы в Германию ежедневно вылетает от четырех самолетов до восьми – в самые загруженные дни. С Францией авиасообщение Россия пока не возобновила, грузопассажирские рейсы на паритетной основе выполняют «Аэрофлот» и Air France: 3 рейса в день. Чартерами в Париж и Ниццу также летает S7.
Как отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сейчас «значимость каждого отдельного направления существенно выше, чем в предыдущие годы, когда альтернатив было много». По мнению эксперта, в таких условиях туроператорам важно «продать хоть что-то», пусть и не в таком масштабе, как до пандемии. Именно поэтому потеря Греции или других европейских направлений будет серьезным ударом по российскому туризму. Хотя, как замечает Ломидзе, этот удар явно не будет таким же сильным, как закрытие Турции. Ранее, 22 июня, по решению российского оперштаба по борьбе с COVID-19 было восстановлено авиасообщение с Турцией. По данным АТОР, с 22 по 25 июня путевки в эту страну подорожали на 3–5%. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин уточняет, что Франция и Германия сейчас закрыты для туристических поездок и под эти нужды визы не выдают: «На остальные посещения – по работе, учебе, лечению и т. д. – выдают специальные визы».
В подготовке статьи участвовали Анастасия Львова и Вера Кузьмина