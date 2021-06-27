Франция и Германия закрываются для российских путешественников

Франция и Германия при этом недовольны партнерами по ЕС, которые хотят привлечь на свои курорты российских туристов. Как сообщает агентство Bloomberg, на саммите ЕС 24–25 июня канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон раскритиковали те страны, которые принимают российских туристов, привитых «менее эффективными российскими и китайскими вакцинами». Отдельное неудовольствие было высказано в адрес Греции, которая разрешает въезд россиянам, привитым «Спутником V», в то время как эта вакцина еще не была одобрена учреждениями ЕС. По данным Bloomberg, представитель Греции заявил в ответ, что Афины подходят к данному вопросу прагматично и не видят смысла ограничивать въезд туристов, в то время когда новый дельта-штамм коронавируса уже распространился по Европе. Примеру Греции последовал и Кипр – карантинные требования для лиц, привитых российской или китайской вакциной, были сняты. О возможном введении туристических ограничений говорил и Макрон, который в этом вопросе занимает сторону Меркель. Правда, как сообщает Bloomberg со ссылкой на европейские власти, предложение Макрона ограничить въезд из стран, где распространился новый штамм коронавируса, больше касается Великобритании.