«В контакте» запустила электронную почту c коротким доменом

Социальная сеть «В контакте» опубликовала приложение «VK почта» в App Store и Google Play 30 августа. А вчера в своем блоге компания раскрыла детали. «VK почта» сейчас доступна на iOS (версии 12.0 или новее. – «Ведомости»), на Android и в веб-версии. В качестве платформы «В контакте» также рассматривает AppGallery от Huawei.