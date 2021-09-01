«В контакте» запустила электронную почту c коротким доменом

«В контакте» запустила электронную почту c коротким доменомТак холдинг Mail.ru Group хочет привлечь молодую аудиторию и укрепить бренд VK
Социальная сеть «В контакте» опубликовала приложение «VK почта» в App Store и Google Play 30 августа. А вчера в своем блоге компания раскрыла детали. «VK почта» сейчас доступна на iOS (версии 12.0 или новее. – «Ведомости»), на Android и в веб-версии. В качестве платформы «В контакте» также рассматривает AppGallery от Huawei.
Авторизация в приложении возможна через мобильный номер с помощью учетной записи VK Connect. Также зарегистрироваться можно через мобильное приложение «В контакте».
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