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«В контакте» запустила электронную почту c коротким доменом

Так холдинг Mail.ru Group хочет привлечь молодую аудиторию и укрепить бренд VK
Владислав Новый
«В контакте» давно интересовалась темой электронной почты /Максим Стулов / Ведомости

Социальная сеть «В контакте» опубликовала приложение «VK почта» в App Store и Google Play 30 августа. А вчера в своем блоге компания раскрыла детали. «VK почта» сейчас доступна на iOS (версии 12.0 или новее. – «Ведомости»), на Android и в веб-версии. В качестве платформы «В контакте» также рассматривает AppGallery от Huawei.

Авторизация в приложении возможна через мобильный номер с помощью учетной записи VK Connect. Также зарегистрироваться можно через мобильное приложение «В контакте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных