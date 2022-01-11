Как CrowdStrike защищает облака от хакеров

Как CrowdStrike защищает облака от хакеровКомпания использует в антивирусном ПО алгоритмы на основе искусственного интеллекта
В 2011 г. топ-менеджеру производителя антивирусного софта McAfee Джорджу Курцу, летевшему в командировку, пришлось испытать острое чувство стыда за свою компанию. Его сосед по бизнес-классу включил ноутбук, но, вместо того чтобы уткнуться в экран, стал сначала разговаривать с бортпроводником, потом перебирать бумаги. Ноутбук оказался готов к работе минут через 15: антивирус McAfee начал сканирование системы при старте, забрав под себя все ресурсы компьютера, и на четверть часа сделал невозможной работу других программ. Согласно корпоративной легенде, именно тогда Курц понял, что прежняя модель антивирусов устарела и будущее за облачными технологиями безопасности. Он уволился из McAfee и основал компанию CrowdStrike. Сейчас, через 11 лет, ее капитализация превышает $43 млрд, хотя компания стала единорогом стоимостью более $1 млрд лишь в мае 2017 г. Такому взлету частично помог случай.
В 2016 г. именно в CrowdStrike позвонил юрист национального комитета демократической партии США (DNC) и поделился опасениями, что компьютеры комитета взломали. Специалисты CrowdStrike, FireEye и ThreatConnect, работавшие вместе, объявили, что виновники – русские хакеры. «DNC попросил нас обнародовать эту новость, поэтому мы опубликовали сообщение в блоге», – рассказывал Курц сингапурской газете The Straits Times. Вряд ли найдется много людей, не слышавших о скандале с подозрениями относительно российского вмешательства в американские выборы. Как писал Forbes, за следующие 12 месяцев после того сообщения в блоге количество контрактов CrowdStrike стоимостью более $1 млн увеличилось в 5 раз.
Первый стартап
51-летний Курц родом из Нью-Джерси. В 10 лет ему подарили его первый компьютер. «Я начал писать видеоигры, а в старших классах создавал доски интернет-объявлений, – рассказывал он в интервью журналу Inc. – Тогда я впервые столкнулся с хакерами и понял, что безопасность – дело нешуточное».
Курц пошел изучать финансы в Университет Сетон-Холл (Нью-Джерси), а потом устроился бухгалтером в Price Waterhouse. «У нас был на всех один компьютер, бухгалтерию мы вели вручную», – вспоминал он в разговоре с Inc. Курц написал программу, которая автоматически извлекала все нужные данные из компьютерных систем клиентов, вместо того чтобы переписывать их вручную. «Довольно быстро начальство прослышало, что я разбираюсь в компьютерах, и я стал в 1993 г. пятым сотрудником в только что созданной службе интернет-безопасности», – говорил он (здесь и далее цитаты по The Straits Times).