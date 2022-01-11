Как CrowdStrike защищает облака от хакеров

В 2011 г. топ-менеджеру производителя антивирусного софта McAfee Джорджу Курцу, летевшему в командировку, пришлось испытать острое чувство стыда за свою компанию. Его сосед по бизнес-классу включил ноутбук, но, вместо того чтобы уткнуться в экран, стал сначала разговаривать с бортпроводником, потом перебирать бумаги. Ноутбук оказался готов к работе минут через 15: антивирус McAfee начал сканирование системы при старте, забрав под себя все ресурсы компьютера, и на четверть часа сделал невозможной работу других программ. Согласно корпоративной легенде, именно тогда Курц понял, что прежняя модель антивирусов устарела и будущее за облачными технологиями безопасности. Он уволился из McAfee и основал компанию CrowdStrike. Сейчас, через 11 лет, ее капитализация превышает $43 млрд, хотя компания стала единорогом стоимостью более $1 млрд лишь в мае 2017 г. Такому взлету частично помог случай.