Российские компании столкнулись с риском дефолтов из–за приостановки торгов на бирже

Российские компании столкнулись с риском дефолтов из–за приостановки торгов на биржеПервыми о проблеме объявили «Яндекс» и Ozon
Крупнейшая российская интернет–компания «Яндекс» сообщила о невозможности расплатиться со всеми держателями облигаций компании, если все они в пятницу 4 марта воспользуются правом требования выкупа по выпуску облигаций на $1,25 млрд. Позже о перспективе «технического дефолта по облигациям» после 8 марта сообщила другая крупная отечественная интернет–компания Ozon.
«Яндекс», материнская компания которого Yandex N. V. расположена в нидерландском Амстердаме, в заявлении описал возможные риски для себя в условиях санкций в отношении России из–за специальной военной операции на Украине. В заявлении говорится, что если все держатели ее облигаций класса А с доходностью 0,25% и погашением в 2025 г. на общую сумму $1,25 млрд 4 марта потребуют их погасить, то компания не сможет расплатиться по всем требованиям.
Право досрочного погашения у инвесторов появилось через пять дней после того, как Нью–Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги акциями Yandex N. V. 28 февраля. Этот срок был прописан в условиях выпуска облигаций. Также «Яндекс» предупредил, что не сможет погасить большинство облигаций при возможном введении ограничений на перевод средств из российских дочерних подразделений «Яндекса» в материнскую компанию в Нидерландах.
В 2021 г. выручка «Яндекса» выросла на 54%, превысив 356 млрд руб. Скорректированный EBITDA по итогам года – свыше 32 млрд руб. При этом максимальный объем требований держателей бондов несколько меньше, чем объем денежных средств «Яндекса». На конец 2021 г. остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов составлял свыше $1,38 млрд, сообщала компания в своей отчетности.
«Как публичная компания, мы обязаны предупреждать держателей наших акций про все возможные риски, даже гипотетические, которые могут никогда не реализоваться», – заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса».
Также о схожих рисках сообщила и другая крупная отечественная интернет–компания Ozon. Но ситуация с ее бизнесом иная, следует из заявления компании. У Ozon есть конвертируемые облигации на сумму порядка $750 млн, выпущенные в 2021 г. Держатели этих бондов, согласно условиям выпуска, вправе требовать их погашения через семь рабочих дней после приостановки торгов (акции Ozon торгуются на NASDAQ). Но у Ozon «достаточно денег на расчетных счетах», подчеркивается в заявлении компании. «На 28 февраля 2022 г. сумма на расчетных счетах и депозитах компании составила 113 млрд руб., из которых 80% хранятся в валюте», – добавили в Ozon.
В то же время выплаты держателям бондов должна произвести кипрская холдинговая компания группы Ozon. Поэтому в компании видят риск в том, что ей будет проблематично осуществить денежные переводы из России за рубеж – «как по техническим причинам, так и в силу регуляторных запретов». «Если компания в силу описанных выше причин не сможет выполнить обязательства перед держателями бондов, это приведет к техническому дефолту по облигациям», – отмечается в заявлении Ozon.
Ozon – один из крупнейших маркетплейсов в России. Финансовые результаты по итогам 2021 г. компания пока не публиковала, раскрыв только общий объем оборота товаров и услуг. Этот показатель в 2021 г. у компании вырос более чем вдвое – до 445 млрд руб.
Данная ситуация, скорее всего, разрешится благополучно для обеих компаний, полагает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «Состав держателей облигаций достаточно диверсифицирован, и они не выступят все заодно в один момент», – считает он. В то же время эксперт отметил, что совсем исключить риск такого исхода событий нельзя, поэтому компании и обнародовали заявления.
Если говорить именно о «Яндексе», где видят риск невыплаты средств всем держателям облигаций, то у компании в целом нет «критической зависимости» от выпуска бондов, добавляет аналитик. При помощи этого инструмента компания с самого начала финансировала не такие прибыльные направления, как, например, поисковый бизнес, такси или e–commerce. Проблемы с этим инструментом сейчас говорят о том, что в будущем, если компания решит вновь разместить облигации, ее риски будут оцениваться потенциальными инвесторами уже по–другому и «Яндексу» придется платить уже больший процент по этим бумагам. Это, в свою очередь, приведет к тому, что финансирование новых проектов компании путем выпуска облигаций кратно замедлится, считает эксперт.
По словам директора по работе с долговыми инструментами УК «Альфа-Капитал» Игоря Тарана, при покупке облигаций инвесторы зачастую ориентируются на две составляющие – возможность и желание компании по ним платить. И если возможность можно просчитать, основываясь на каких-либо показателях, то именно желание платить оценивается инвесторами по заявлениям компании, выступлениям ее руководства. Это так называемая «мягкая категория, которую оценить очень сложно», добавил Таран. Инвесторы, разумеется, могут предъявить к выкупу облигации, если сделают вывод, что компания в дальнейшем не будет иметь возможности или желания расплатиться.
«У «Яндекса» сейчас денежных средств, номинированных в долларах и евро, около $615 млн ($370 млн из них находятся вне России), а также 47 млрд руб. При курсе в 110 руб. за доллар рублевая составляющая равна примерно $427 млн. Общая сумма свободных денежных средств меньше объема выпуска, однако мы полагаем, что риски дефолта сильно переоценены», – говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. У компании Ozon больше свободных денежных средств, а также более длинный срок на возобновление торгов, до 8 марта, заметил он.
По словам Буйволова, у «Яндекса» есть и неликвидные активы, которые в случае необходимости можно будет продать, но в этом аналитик БКС также сильно сомневается. Он видит «долгосрочный потенциал развития бизнеса» для «Яндекса», поскольку российские власти планируют «поддерживать технологический сектор и предоставлять ему дополнительные льготы».
Но даже если компаниям придется объявить дефолт по облигациям, в конечном счете это вряд ли приведет к серьезным проблемам их бизнесов в России, за исключением, конечно, репутационных потерь, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Если «Яндекс» не погасит облигации, в этом случае их держатели вправе обратиться в суд, рассматриваться дело будет в голландском суде. Он может впоследствии наложить взыскания на счета голландской компании, арестовать ее имущество, но на развитии активов в России это также вряд ли скажется, считает юрист. По его словам, в дальнейшем истцы в Голландии могут потребовать реализации решения суда этой страны в России путем получения исполнительного листа. «С учетом текущей внешнеполитической обстановки вероятность того, что российские суды приведут такое решение в исполнение, я оцениваю как низкую», – отмечает Груздев.