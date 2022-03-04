Российские компании столкнулись с риском дефолтов из–за приостановки торгов на бирже

Но даже если компаниям придется объявить дефолт по облигациям, в конечном счете это вряд ли приведет к серьезным проблемам их бизнесов в России, за исключением, конечно, репутационных потерь, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Если «Яндекс» не погасит облигации, в этом случае их держатели вправе обратиться в суд, рассматриваться дело будет в голландском суде. Он может впоследствии наложить взыскания на счета голландской компании, арестовать ее имущество, но на развитии активов в России это также вряд ли скажется, считает юрист. По его словам, в дальнейшем истцы в Голландии могут потребовать реализации решения суда этой страны в России путем получения исполнительного листа. «С учетом текущей внешнеполитической обстановки вероятность того, что российские суды приведут такое решение в исполнение, я оцениваю как низкую», – отмечает Груздев.