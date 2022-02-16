«Яндекс» нацелился на полтриллиона рублей выручки в 2022 году

«Яндекс» нацелился на полтриллиона рублей выручки в 2022 годуБыстрее всего растут медиасервисы, такси и фудтех
«Яндекс» прогнозирует рост выручки до 490–500 млрд руб. в 2022 г., говорится в опубликованной 15 февраля отчетности компании за 2021 год по US GAAP. В 2021 г. компания увеличила выручку на 54% до 356,2 млрд руб.
Скорректированная чистая прибыль компании за год упала на 55% до 8 млрд руб., чистый убыток за этот же период превысил 14,6 млрд руб. В 2020 г. чистая прибыль «Яндекса» составляла 20 млрд руб., а скорректированная – 17,9 млрд руб.
По итогам IV квартала 2021 г. выручка «Яндекса» выросла на 54% до 110,3 млрд руб., скорректированная чистая прибыль сократилась на 55% до 2,5 млрд руб., а чистый убыток составил 2,8 млрд руб. против прибыли в 95 млн руб. в IV квартале 2020 года.
Основную часть доходов «Яндекса» обеспечили продажи рекламы, а также доходы сегмента такси, включая сервисы по доставке еды. В компании также прогнозируют двукратный рост оборота сервисов электронной коммерции, включая «Яндекс.Маркет», сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка», а также товары повседневного спроса, заказанные из магазинов–партнеров через сервис «Яндекс.Еда».
Рекламная выручка «Яндекса» выросла в 2021 г. на 27% до 166,6 млрд руб.(без учета вознаграждений партнерам 140,9 млрд руб.). Скорректированный показатель EBITDA снизился на 29% до 32,1 млрд руб.
Выручка сегмента «Такси», в который также входят фудтех–сервисы, доставка и «Яндекс.Драйв», выросла по итогам года почти вдвое, до 131,5 млрд руб, отмечается в отчетности. При этом четверть всех поездок совершается за пределами России – в странах СНГ, а также в ряде стран Северной и Западной Европы, Африке и Израиле.
Также более чем вдвое, на 136%, выросла выручка от медиасервисов «Яндекса», к которым в компании относят сервис подписки «Яндекс.Плюс», онлайн–кинотеатр «Кинопоиск», стриминговый сервис «Яндекс.Музыка», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и «Яндекс.Афишу». Это подразделение принесло «Яндексу» 18,4 млрд руб. Как отмечают в компании, рост этого направления обеспечило увеличение доходов от подписки, а также продажи прав на собственный и эксклюзивный видеоконтент «Яндекса».
Снижение показателей прибыли можно объяснить инвестициями «Яндекса» в активно развивающиеся направления, в частности, сервисы доставки еды и электронной коммерции, говорит аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин. По его словам, в целом результаты «Яндекса» по итогам года оказались выше ожиданий аналитиков, а прогноз компании по выручке в 2022 г. «можно назвать реалистичным».
С оценкой Либина согласен аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Он добавил, что его прогноз по итогам 2021 г. составлял 350 млрд руб. выручки, и компания его превзошла на 2%. Среди прочих причин роста аналитик назвал и тот факт, что выручка сегмента такси выросла на 94%, а количество поездок – на 50%. «А это значит, что «Яндекс» стал больше зарабатывать на одной поездке», – отметил Леонид Делицын.
Помешать компании получить в 2022 г. 490–500 млрд руб, по мнению Либина, могут только непрогнозируемые социальные, экономические или политические явления. Традиционно компания известна тем, что дает консервативные прогнозы, добавляет Делицын, и по итогам периода показывает результаты лучше.
Если «Яндексу» удастся выполнить прогноз, то по объему выручки компания может обогнать телеком–оператора МТС, отмечает Делицын. В 2020 году выручка МТС составляла 476 млрд руб. и по этому показателю компания находилась на 17 месте в рейтинге Forbes крупнейших частных российских компаний. Но в таком прогнозе сомневается Сергей Либин. По его оценке, доходы МТС в 2021 году, результаты которого компания еще не обнародовала, росли «довольно активно», и скорее всего превысят 500 млрд руб.
Делицын видит риски для прогноза «Яндекса» только в прекращении быстрого роста рынка онлайн–коммерции и фудтеха в России. Но поскольку проникновение таких сервисов в стране пока находится на низком уровне, у этого рынка «большой потенциал», в отличие от сегмента такси, где рост находится уже не в такой активной стадии, резюмировал Делицын.