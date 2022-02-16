«Яндекс» нацелился на полтриллиона рублей выручки в 2022 году

С оценкой Либина согласен аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Он добавил, что его прогноз по итогам 2021 г. составлял 350 млрд руб. выручки, и компания его превзошла на 2%. Среди прочих причин роста аналитик назвал и тот факт, что выручка сегмента такси выросла на 94%, а количество поездок – на 50%. «А это значит, что «Яндекс» стал больше зарабатывать на одной поездке», – отметил Леонид Делицын.