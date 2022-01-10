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Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале

В правительстве согласован проект постановления, регламентирующий их запуск
Владислав Новый
В проекте программы, с которой ознакомились «Ведомости», уточнены обязанности субъекта режима ЭПР, которым в данном случае выступает одна из структур «Яндекса» – ООО «Яндекс.Испытания» / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России будут запущены беспилотные такси. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в правительстве. Сейчас ведется финальная доработка текста, публикация программы запланирована в январе 2022 г., уточнил один из собеседников «Ведомостей».

Принятие постановления правительства РФ «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств» запланировано в январе 2022 г., подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства. Он также напомнил, что согласно ст. 7 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» срок действия экспериментального правового режима исчисляется с 20-го рабочего дня после дня издания акта правительства РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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