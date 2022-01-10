Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале

Беспилотные такси начнут ездить по Москве в февралеВ правительстве согласован проект постановления, регламентирующий их запуск
Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России будут запущены беспилотные такси. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в правительстве. Сейчас ведется финальная доработка текста, публикация программы запланирована в январе 2022 г., уточнил один из собеседников «Ведомостей».
Принятие постановления правительства РФ «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств» запланировано в январе 2022 г., подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства. Он также напомнил, что согласно ст. 7 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» срок действия экспериментального правового режима исчисляется с 20-го рабочего дня после дня издания акта правительства РФ.