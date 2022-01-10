Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале

Правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого в России будут запущены беспилотные такси. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в правительстве. Сейчас ведется финальная доработка текста, публикация программы запланирована в январе 2022 г., уточнил один из собеседников «Ведомостей».