МТС купила провайдера охранных систем «Гольфстрим» за 2 млрд рублей

«Направление «умного дома» на данный момент одно из самых интересных и долгоиграющих», – считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он добавил, что, несмотря на текущий кризис, девелоперы вводят в эксплуатацию большое количество жилья, которое оснащается с учетом новых технологий. «Надеюсь, компания будет активно работать с застройщиками», – отметил Кусков. В этой связи, как прогнозирует аналитик, МТС удастся отбить инвестиции в 2 млрд руб. на покупку «Гольфстрима» в перспективе 3–4 лет.