МТС купила провайдера охранных систем «Гольфстрим» за 2 млрд рублей

МТС купила провайдера охранных систем «Гольфстрим» за 2 млрд рублейКомпания станет базой для развития систем «умного дома»
Сумма сделки составила 2 млрд руб., МТС приобрела 58,38% акций. В направление «умного дома» МТС рассчитывает инвестировать «несколько сотен миллионов» рублей в перспективе нескольких лет, отметил Николаев, не став называть конкретных цифр. МТС со своей стороны будет использовать наработки в части искусственного интеллекта компании VisionLabs, а также ресурсы абонентской базы оператора, добавил топ–менеджер.
К 2025 г. продажи устройств для «умного дома» в России вырастут более чем вдвое, с $1,2 млрд в 2021 г. до $2,7 млрд, прогнозировали в феврале 2022 г. в подведомственном Роскомнадзору Научно–техническом центре Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ). Инвестиции МТС в направление «умного дома» будут соразмерны росту рынка таких устройств, добавил президент МТС.
Компании рассчитывают на синергию уже имеющихся активов и сервисов, отметил гендиректор «Гольфстрима» Алексей Давыдов, который теперь будет отвечать за направление «умного дома» в МТС. «Наша задача – агрегировать сервисы», – отметил Давыдов, подчеркнув, что компания является технологической платформой, аккумулирующей подобные сервисы.
«Гольфстрим» не будет развивать собственное направление по разработке отдельных устройств, а будет отвечать за «бесшовную работу» в системе имеющихся на рынке отдельных устройств «умного дома», «умных замков», датчиков дыма, камер и др.
Отдельно планируется развивать направления по датчикам падения, кнопкам вызова скорой помощи и т. п. В ближайшее время партнеры рассчитывают «выпустить целую серию «умных камер», рассказал Давыдов. Это будут устройства с видеоаналитикой, вызовом служб экстренного реагирования и др.
МТС достаточно давно развивает направление «умного дома», у компании большое количество своих специалистов, обращает внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но прогнозировать объем выручки оператора по этому направлению в сегодняшних условиях сложно, добавил он.
«Направление «умного дома» на данный момент одно из самых интересных и долгоиграющих», – считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он добавил, что, несмотря на текущий кризис, девелоперы вводят в эксплуатацию большое количество жилья, которое оснащается с учетом новых технологий. «Надеюсь, компания будет активно работать с застройщиками», – отметил Кусков. В этой связи, как прогнозирует аналитик, МТС удастся отбить инвестиции в 2 млрд руб. на покупку «Гольфстрима» в перспективе 3–4 лет.
В дальнейшем МТС не исключает и привлечения других партнеров, помимо «Гольфстрима». «Это будет большое количество компаний, в том числе и местных», – отметил президент МТС. По его словам, МТС не исключает венчурного инвестирования в такие компании, стартапы, а также покупку миноритарных долей.