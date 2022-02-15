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Рынок устройств умного дома в России к 2025 году вырастет вдвое до $2,7 млрд

Пандемия коронавируса резко подняла спрос на комфортное проживание
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Катализатором продаж устройств умного дома стала пандемия коронавируса / Максим Стулов / Ведомости

К 2025 г. продажи устройств для умного дома в России вырастут более чем вдвое, с $1,2 млрд в 2021 г. до $2,7 млрд, прогнозируют в подведомственном Роскомнадзору Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ). Прогноз приводится в отчете НТЦ ГРЧЦ по рынку технологий этого сегмента в прошлом году. В исследовании использовались данные аналитиков Statista и PwC, отметил представитель ГРЧЦ.

Понятие «умного дома» трактуется в исследованиях достаточно широко – это системы автоматического управления, используемые в быту. Условно рынок устройств умного дома состоит из шести сегментов, отмечается в отчете. Два крупнейших – это устройства по управлению и связи (умные колонки, хабы, пульты и розетки) и сегмент умной бытовой техники, например холодильников, пылесосов, стиральных машин и т. д. Другие сегменты – системы безопасности дома (видеонаблюдение, датчики движения, программируемые замки и т. п.), различные домашние развлекательные системы, сегмент освещения и комфорта (умные лампочки, управление гаражными воротами и т. д.). К шестому сегменту эксперты относят управление энергопотреблением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных