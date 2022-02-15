Рынок устройств умного дома в России к 2025 году вырастет вдвое до $2,7 млрд

Понятие «умного дома» трактуется в исследованиях достаточно широко – это системы автоматического управления, используемые в быту. Условно рынок устройств умного дома состоит из шести сегментов, отмечается в отчете. Два крупнейших – это устройства по управлению и связи (умные колонки, хабы, пульты и розетки) и сегмент умной бытовой техники, например холодильников, пылесосов, стиральных машин и т. д. Другие сегменты – системы безопасности дома (видеонаблюдение, датчики движения, программируемые замки и т. п.), различные домашние развлекательные системы, сегмент освещения и комфорта (умные лампочки, управление гаражными воротами и т. д.). К шестому сегменту эксперты относят управление энергопотреблением.